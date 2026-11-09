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Alckmin ganha força para assumir Agricultura após vitória de Lula

Vice-presidente reeleito é indicado por aliados de petista

Cássio Moreira
Por
| Atualizada em
Geraldo Alckmin pode se tornar ministro da Fazenda
Geraldo Alckmin pode se tornar ministro da Fazenda - Foto: Sergio Lima | AFP
Eleições 2026

Vice-presidente reeleito no dia 25 de outubro, Geraldo Alckmin (PSB)passou a ganhar força na bolsa de apostas para assumir o Ministério da Agricultura no próximo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A indicação tem sido feita por integrantes do atual governo, que citam a experiência o seu desempenho ao liderar episódios como o 'tarifaço' aplicado pelo governo Donald Trump, dos Estados Unidos, em 2025.

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O bom trânsito de Alckmin com o setor também é visto como fator de peso para o possível movimento. O vice-presidente mantém uma relação próxima ao agronegócios dos tempos em que governou o estado de São Paulo, o que ocorreu por quatro ocasiões.

As informações são do jornal O Globo, na coluna da jornalista Bela Megale.

Geraldo Alckmin ministro da Fazenda

Antes de ser cotado para a Agricultura, Alckmin chegou a ter seu nome ventilado para o Ministério da Fazenda, carro-chefe da economia do país, ainda durante a campanha presidencial.

Nome histórico da centro-direita brasileira pelo PSDB, sua antiga casa, Geraldo Alckmin era apontado como um 'afago' de Lula ao mercado financeiro, que embarcou, em parte, na candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro (PL).

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