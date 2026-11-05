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POLÍTICA

TSE abre ação contra chapa Lula-Alckmin para apurar abuso de poder político

Pedido foi apresentado pelo partido Novo e acatado pelo corregedor-geral do TSE

Gabriela Araújo
Por
Defesa da chapa Lula-Alckmin tem cinco dias para apresentar explicações
Defesa da chapa Lula-Alckmin tem cinco dias para apresentar explicações - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abriu uma investigação contra a chapa eleitoral Lula-Alckmin por abuso de poder econômico durante as eleições de 2026 nesta quinta-feira, 5. O pedido foi apresentado pelo partido Novo e acatado pelo corregedor-geral da Corte, ministro Rircado Villas Bôas Cueva.

Na decisão que deu origem a abertura do processo, o magistrado mencionou 35 atos editados pelo presidente Lula e apontados pelo Novo que criaram ou ampliaram benefícios à população em ano eleitoral.

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A defesa da chapa Lula-Alckmin tem um prazo de cinco dias para explicar as contestações. Após a manifestação dos advogados, Cueva decidirá se é o caso de encerrar ou instruir processo.

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Chapa Lula-Alckmin: quais são as medidas citadas pelo partido Novo como abuso de poder?

Entre as medidas listadas pela legenda que se configuram como abuso de poder econômico estão:

"A lei não permite que um governo gaste R$ 100 bi para comprar uma eleição. Não se pode permitir que o dinheiro do contribuinte e a estrutura do Estado sejam utilizados dessa forma", disse o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro.

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eleições no Brasil Lula TSE

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