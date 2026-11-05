Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

Alerta de golpe no iPhone: invasão hacker ataca celulares sem que usuário clique em nada

A investigação identificou que mais de 6.600 sites legítimos foram comprometidos.

Lívia Oliveira
Por
O objetivo primário do ataque hacker é desviar fundos e dados de carteiras de criptomoedas armazenadas nos celulares.
O objetivo primário do ataque hacker é desviar fundos e dados de carteiras de criptomoedas armazenadas nos celulares. - Foto: Ilustrativa / Pixabay

Pesquisadores de segurança cibernética emitiram um alerta para usuários de iPhone sobre uma nova modalidade de ataque hacker. Diferente do phishing tradicional, que depende de uma falha humana — como clicar em uma página falsa ou baixar um anexo suspeito —, essa nova invasão é totalmente silenciosa.

Segundo apuração da revista Forbes, a invasão ocorre automaticamente ao carregar anúncios comprometidos ou visitar páginas invadidas por criminosos que buscam roubar dados de carteiras virtuais.

Tudo sobre Tecnologia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

As investigações foram conduzidas por especialistas em segurança das empresas iVerify e Report URI.

Como funciona o novo ataque hacker no iPhone sem clique?

O objetivo primário dos criminosos é desviar fundos e dados de carteiras de criptomoedas armazenadas nos celulares.

De acordo com a reportagem da Forbes, o ataque não depende de falha humana. Os criminosos invadem páginas legítimas ou compram espaços de anúncios em redes sociais e sites populares. Nesses locais, eles inserem um código malicioso invisível. Quando o usuário abre o site ou o feed, o código roda automaticamente no navegador do iPhone, sem exigir cliques ou downloads.

A partir daí, o sistema explora brechas em aparelhos desatualizados para invadir o celular e roubar dados de carteiras virtuais.

A investigação identificou que mais de 6.600 sites legítimos foram comprometidos.

Leia Também:

TRANSFERÊNCIA SEM TARIFA

Pix dos EUA para o Brasil poderá ser feito sem tarifas
Pix dos EUA para o Brasil poderá ser feito sem tarifas imagem

ROUBO HISTÓRICO

Hackers roubam US$ 6 bilhões de corretora em maior “assalto” do setor
Hackers roubam US$ 6 bilhões de corretora em maior “assalto” do setor imagem

TECNOLOGIA

Meta pode pagar multa de R$ 500 mil por publicação de assédio
Meta pode pagar multa de R$ 500 mil por publicação de assédio imagem

Quem pode ser afetado pelo malware em anúncios e sites?

Os pesquisadores explicam que os criminosos usam ferramentas de invasão para explorar brechas de segurança antigas do iOS.

A Apple já corrigiu essa falha nas versões mais recentes do iOS. No entanto, quem está com o sistema desatualizado continua vulnerável.

Como proteger o iPhone contra falhas de segurança e golpes?

  • Atualize o iOS imediatamente: Mantenha o sistema do iPhone sempre na versão mais recente fornecida pela Apple (acesse Ajustes > Geral > Atualização de Software).
  • Evite navegadores desatualizados: Priorize o uso de navegadores que recebam correções frequentes de segurança.
  • Reforce a segurança de criptoativos: Caso armazene criptomoedas no celular, ative a autenticação em duas etapas (2FA) e considere o uso de carteiras frias (cold wallets) para valores elevados.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ataque hacker golpe digital iphone

Relacionadas

Mais lidas