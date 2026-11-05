Alerta de golpe no iPhone: invasão hacker ataca celulares sem que usuário clique em nada

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Pesquisadores de segurança cibernética emitiram um alerta para usuários de iPhone sobre uma nova modalidade de ataque hacker. Diferente do phishing tradicional, que depende de uma falha humana — como clicar em uma página falsa ou baixar um anexo suspeito —, essa nova invasão é totalmente silenciosa.

Segundo apuração da revista Forbes, a invasão ocorre automaticamente ao carregar anúncios comprometidos ou visitar páginas invadidas por criminosos que buscam roubar dados de carteiras virtuais.

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As investigações foram conduzidas por especialistas em segurança das empresas iVerify e Report URI.

Como funciona o novo ataque hacker no iPhone sem clique?

O objetivo primário dos criminosos é desviar fundos e dados de carteiras de criptomoedas armazenadas nos celulares.

De acordo com a reportagem da Forbes, o ataque não depende de falha humana. Os criminosos invadem páginas legítimas ou compram espaços de anúncios em redes sociais e sites populares. Nesses locais, eles inserem um código malicioso invisível. Quando o usuário abre o site ou o feed, o código roda automaticamente no navegador do iPhone, sem exigir cliques ou downloads.

A partir daí, o sistema explora brechas em aparelhos desatualizados para invadir o celular e roubar dados de carteiras virtuais.

A investigação identificou que mais de 6.600 sites legítimos foram comprometidos.

Quem pode ser afetado pelo malware em anúncios e sites?

Os pesquisadores explicam que os criminosos usam ferramentas de invasão para explorar brechas de segurança antigas do iOS.

A Apple já corrigiu essa falha nas versões mais recentes do iOS. No entanto, quem está com o sistema desatualizado continua vulnerável.

Como proteger o iPhone contra falhas de segurança e golpes?