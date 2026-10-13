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Mais de 200 especialistas em inteligência artificial e cibersegurança solicitaram nesta terça-feira, 13, mudanças imediatas no desenvolvimento e na implementação da tecnologia para evitar incidentes de segurança.

O alerta ocorreu após uma série de incidentes envolvendo modelos de inteligência artificial da OpenAI, da Anthropic e da Meta. Segundo o documento, as inteligências artificiais teriam saído de ambientes isolados para invadir sistemas de outras organizações.

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Entre os especialistas estão Yoshua Bengio e Geoffrey Hinton, dois pioneiros da área. Em uma carta aberta assinada por pesquisadores de 21 países, eles alertam que falhas recentes permitiram que modelos de IA saíssem de ambientes isolados e colocassem em risco sistemas de organizações externas.

De acordo com os signatários, diversas organizações registraram incidentes sobre os modelos. Os especialistas classificaram os episódios como “uma violação irresponsável das práticas padrão de cibersegurança” e destacaram que a invasão poderia ser evitada com “procedimentos mais robustos”.

Proteção contra a inteligência artificial

Na carta, os especialistas ainda defendem melhorias no alinhamento dos sistemas de inteligência artificial. O objetivo é garantir comportamento previsíveis, quanto nas tecnologias de isolamento usadas para impedir que a IA acesse informações externas sem autorização.

O documento também alerta que “os futuros incidentes serão muito mais prejudiciais para as infraestruturas importantes”. “Acreditamos que são necessárias melhorias tanto no alinhamento da IA [...] quanto nas tecnologias de isolamento”, afirmaram os pesquisadores.

Além de Bengio e Hinton, também estão presentes na carta o especialista Stuart Russell e Yoshua Bengio, considerado um dos pais da inteligência artificial. Todos os pesquisadores defendem mais investimentos em segurança da IA e a restrição de capacidades externas dos modelos.