Portal A TARDE lança plataforma de jogos gratuitos e resgata nostalgia dos passatempos

Quem não se lembra da clássica tradição de folhear o jornal impresso até as últimas páginas em busca das famosas palavras cruzadas, caça-palavras e o sudoku? Inspirado nessa memória afetiva que marca gerações de leitores baianos, o portal A TARDE anuncia o lançamento do A TARDE Jogos, sua nova plataforma de entretenimento digital.

A novidade chega com a intenção de brincar com a nostalgia dos clássicos passatempos que estão presentes até hoje no jornal veiculado diariamente, mas agora também em um formato moderno, acessível e na palma da mão.

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Totalmente gratuita, a plataforma lançada em parceria com a empresa EdiCase tem o único interesse de entreter o público. O espaço conta com oito opções de jogos, incluindo os clássicos Sudoku, Caça-palavras e Jogo da Memória.

Para que a experiência seja atrativa tanto para iniciantes quanto para os mais experientes, cada um dos jogos possui quatro níveis de dificuldade.

Descubra os oito jogos lançados:

Caça-Palavras: O clássico desafio de encontrar termos escondidos em um emaranhado de letras. Perfeito para treinar a percepção visual e o vocabulário.

Sudoku: O famoso quebra-cabeça de lógica pura. O objetivo é preencher a grade com números de 1 a 9 sem repeti-los nas linhas, colunas ou blocos.

Senha: Um jogo que desafia a sua mente para descobrir a combinação secreta de palavras.

Aranha: Um puzzle de lógica num tabuleiro dividido por áreas coloridas. O objetivo é posicionar as aranhas estrategicamente, garantindo que elas não fiquem nas mesmas linhas ou colunas.

Campo Minado: Use os números revelados como pistas para deduzir onde estão as bombas e limpar o campo sem detonar nenhuma.

Memória: O passatempo atemporal de encontrar os pares idênticos. Uma forma rápida e divertida de exercitar a concentração e a agilidade mental.

Quebra-Cabeça: A versão digital do tradicional jogo de montar imagens. Encaixe as peças corretamente, testando sua visão espacial e foco.

Encaixa: Um divertido quebra-cabeça de blocos. Posicione as peças estratégicas no tabuleiro para formar linhas completas e liberar espaço, testando seu planejamento.

Assim como ocorria no impresso, onde o leitor fazia uma pausa na leitura das notícias para relaxar e exercitar a mente, o ambiente digital do A TARDE agora oferece esse mesmo respiro.

Caça-palavras é um dos jogos de novo espaço do portal A TARDE - Foto: Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

"Nossa ideia foi apresentar mais uma experiência digital interativa e acessível a todos. O A TARDE Jogos reforça o nosso compromisso de ir além da informação de qualidade, entregando também um espaço de entretenimento gratuito que conecta diferentes gerações", destaca Rafael Tiago, coordenador do portal A TARDE.

Como acessar e jogar no A TARDE

Não é necessário baixar nenhum aplicativo ou fazer assinaturas. O acesso ao A TARDE Jogos é 100% gratuito e os passatempos rodam diretamente no navegador, seja pelo celular, tablet ou computador.

Foto: Reprodução / A TARDE

Para conhecer a novidade, escolher seu desafio e começar a jogar agora mesmo, basta acessar a página do A TARDE Jogos ou o menu na página inicial do portal.