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ROUBO HISTÓRICO

Hackers roubam US$ 6 bilhões de corretora em maior “assalto” do setor

Crime aconteceu na última quinta-feira, 29

Edvaldo Sales
Por
Especialistas afirmam que essa foi a maior ação criminosa já registrada na história do setor
Especialistas afirmam que essa foi a maior ação criminosa já registrada na história do setor - Foto: Divulgação

Maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance foi alvo de um ataque hacker que resultou no roubo de US$ 6,3 bilhões (cerca de R$ 34 bilhões) na última quinta-feira, 29.

Especialistas afirmam que essa foi a maior ação criminosa já registrada na história do setor. A ação levou aproximadamente 20 minutos.

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Fundada em 2017 em Xangai, na China, a Binance é uma plataforma que permite comprar, vender e guardar criptomoedas, como o Bitcoin.

O relatório anual de 2025 aponta que a empresa tem 335 milhões de usuários cadastrados em todo o mundo e mantinha sob sua responsabilidade cerca de US$ 162,8 bilhões (R$ 879 bilhões) em ativos digitais.

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Ataque acendeu alerta sobre segurança

O ataque levantou preocupações sobre a segurança dessas plataformas e provocou uma queda no preço das principais criptomoedas nesta sexta-feira, 30.

As empresas americanas TRM Labs e Chainalysis, especializadas em rastrear movimentações de criptomoedas, disseram que os responsáveis pelo roubo seriam hackers ligados à Coreia do Norte.

No entanto, a Binance afirmou que sua investigação ainda não identificou os criminosos.

A corretora suspendeu temporariamente os saques, mas garantiu que o dinheiro dos clientes está protegido e prometeu cobrir todas as perdas.

A Binance está trabalhando com autoridades policiais em todo o mundo, incluindo o Departamento Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês) e o Serviço Secreto dos Estados Unidos (USSS), de acordo com a Reuters.

A expectativa é que o serviço seja retomado nas próximas 45 horas, segundo a atualização divulgada pela empresa.

Até agora, cerca de US$ 3 bilhões (R$ 16,2 bilhões) em criptomoedas roubadas foram localizados.

Parte desses recursos já foi bloqueada com a ajuda de outras empresas do setor, mas isso não significa que o dinheiro tenha sido recuperado.

Pronunciamento da Binance

A Binance garantiu que os recursos dos clientes estão seguros e que vai cobrir todos os prejuízos provocados pelo ataque hacker.

A corretora garantiu que os depósitos não foram afetados e a previsão é que os serviços de saque sejam retomados em até 45 horas, conforme a atualização divulgada pela empresa.

Para compensar as perdas, a Binance informou que utilizará recursos próprios e um fundo de emergência criado para proteger os clientes em casos de falhas de segurança.

O fundo, conhecido como SAFU, possui uma reserva de aproximadamente US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) em Bitcoin. Entretanto, o valor é muito inferior aos US$ 6,3 bilhões (R$ 34 bilhões) desviados pelos criminosos.

A corretora informou, em uma publicação no X, que a investigação inicial apontava para a invasão do computador de um funcionário, mas que novas apurações identificaram outras possíveis falhas de segurança.

Além disso, a empresa afirmou que está trabalhando com autoridades e parceiros para investigar o ataque e impedir que os criminosos movimentem os recursos desviados.

“Este foi um ataque complexo e estamos fazendo tudo o que podemos, em coordenação com as autoridades, para resolvê-lo”, escreveu a corretora.

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