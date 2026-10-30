Startup soteropolitana cria lenço tecnológico que refresca; veja

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De olho nos dias quentes que estão por vir, cientistas desenvolveram uma tecnologia na Bahia que promete aliviar a sensação de calor e proporcionar relaxamento em momentos de tensão e estresse. O Glace Thérapie é um lenço umedecido criado pela Salut Soluções Biotecnológicas, startup acelerada pelo Hub Salvador, que combina biotecnologia, óleos essenciais e nanoencapsulamento para oferecer frescor e uma experiência sensorial relaxante.

Segundo Albertino Neto, sócio da empresa, o produto pode reduzir em até 3 °C a sensação térmica percebida na pele. A formulação utiliza uma emulsão termo-neurosensorial e óleos essenciais, como o de lavanda, nanoencapsulados para permitir a liberação gradual dos componentes.

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Produzido com celulose de alta capilaridade e embalado em sachês individuais, o lenço foi pensado para facilitar o uso no cotidiano, principalmente em situações de calor intenso e desconforto térmico.

Veja projeto do lenço

O lenço foi pensado para facilitar o uso no cotidiano, principalmente em situações de calor intenso e desconforto térmico - Foto: Divulgação/Estúdio 071

Testes apontam sensação de calma entre usuários

Além do alívio térmico, o Glace Thérapie foi desenvolvido com a proposta de proporcionar bem-estar emocional. De acordo com Albertino Neto, em testes práticos com 150 pacientes e voluntários, 134 participantes relataram sensação imediata de calma e tranquilidade durante momentos de tensão e estresse.

"O resultado corresponde à percepção dos participantes e não representa, isoladamente, comprovação de eficácia clínica no tratamento da ansiedade”, garante Albertino Neto.

Startup integra programa de inovação em Salvador

A Salut Soluções Biotecnológicas é uma das startups aceleradas pelo Hub Salvador, equipamento gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi), vinculado à Prefeitura de Salvador.

Para Bárbara Carole, head de inovação do Hub Salvador, o desenvolvimento do produto demonstra como a pesquisa científica pode ser transformada em soluções aplicáveis ao cotidiano.

“Quando uma startup transforma conhecimento científico em um produto com potencial de aplicação cotidiana, ela demonstra a importância de ambientes que apoiam o empreendedorismo inovador e ajudam a aproximar a pesquisa do mercado. É esse tipo de trajetória que buscamos estimular no Hub Salvador”, afirmou.