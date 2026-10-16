iPhone Duo: novo celular da Apple entra em pré-venda por até R$ 30 mil

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O primeiro celular dobrável da Apple, o iPhone Duo, entrou em pré-venda nesta sexta-feira, 16. O novo aparelho foi lançado em setembro e é vendido no site da Apple por até R$ 30.999. A entrega é feita pela empresa a partir de 23 de outubro.

O iPhone Duo foi a principal novidade do evento realizado pela Apple em setembro e marca a entrada da empresa em um segmento já explorado por concorrentes como Samsung e Huawei.

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Características do iPhone Duo

Segundo a Apple, o novo celular tem tela externa de 5,4 polegadas, que permite acessar vários recursos do iOS, e tela interna de 7,6 polegadas, cerca de 80% maior que a do iPhone 18 Pro.

O aparelho é fabricado com uma dobradiça equipada com 100 peças para funcionar com duas telas. A Apple diz que o componente foi projetado para oferecer abertura e fechamento suaves.

A empresa usou titânio na carcaça do iPhone Duo e aplicou uma textura à tela interna para reduzir o vinco que costuma aparecer no uso de celulares dobráveis.

A tela interna promete oferecer mais produtividade para usuários e permite abrir, ao mesmo tempo, apresentações e chamadas de vídeo, por exemplo.

Já a tela externa consegue mostrar informações rápidas no modo de espera. Ela pode ser usada como um despertador, um porta-retratos, uma tela com previsão do tempo, entre outros.

Além disso, o modelo tem duas câmeras de 48 megapixels, uma de 12 megapixels na área externa, além de uma câmera para chamadas de vídeo que fica oculta quando não está em uso.

O iPhone Duo será vendido nas cores chamadas pela Apple de branco-estrela e céu noturno. Ele se junta aos iPhone 18 Pro e Pro Max, que já estão sendo vendidos desde setembro.

Preços do iPhone Duo

Veja abaixo os preços do celular dobrável da Apple:

iPhone Duo (256 GB): R$ 21.999,00

iPhone Duo (512 GB): R$ 23.499,00

iPhone Duo (1 TB): R$ 26.499,00

iPhone Duo (2 TB): R$ 30.999,00

O iPhone Duo usa o mesmo chip A20 Pro dos iPhone 18 Pro e Pro Max, lançados nesta quarta-feira.

Devido ao novo visual, a Apple retomou o uso do Touch ID, seu leitor de impressões digitais, para desbloquear o aparelho.

Nos modelos convencionais do iPhone, a empresa costuma usar apenas o Face ID, de reconhecimento facial, como recurso de biometria.

Ademais, assim como o iPhone Air, modelo compacto lançado em 2025, o iPhone Duo terá suporte apenas para o eSIM, sem uma porta para chips físicos.

O celular tem proteção Ceramic Shield, que oferecem mais proteção contra quedas e certificação IP68, que garante resistência a respingos, água e poeira.