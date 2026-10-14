Hub Salvador abre inscrições para programa gratuito de startups

As startups interessadas em participar da quinta edição do Flow (Flow 5), ciclo de aceleração gratuito oferecido pelo Hub Salvador, têm até o dia 17 de outubro para garantir a inscrição. O equipamento, gerido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Cepedi) e vinculado à Prefeitura de Salvador, vai selecionar até 15 empresas inovadoras para uma jornada de quatro meses de desenvolvimento. Os interessados podem consultar o edital na aba de programas do site oficial do Hub.

O programa tem como foco amadurecer a estrutura das startups, validar soluções de mercado, aprimorar os modelos de atuação e preparar os empreendedores para uma escala sustentável de crescimento.

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Benefícios e conexões com o ecossistema de inovação

Durante o ciclo de quatro meses, as startups escolhidas receberão suporte completo para estruturar suas operações no ecossistema de tecnologia.

"Ao longo do programa, os empreendedores têm acesso gratuito a mentorias especializadas, capacitações, espaço de trabalho e conexões com investidores, empresas e outros atores do ecossistema de inovação. Essa troca de experiências amplia as possibilidades de parcerias, abre portas para novos mercados e fortalece a capacidade das startups de transformar boas ideias em negócios competitivos", destaca a Coordenadora Executiva do Hub Salvador, Fernanda Moraes.

Quem pode participar e critérios de seleção

Para concorrer a uma das vagas do Flow 5, as empresas precisam atender a critérios específicos de formalização e localização regional:

Localização : Ser de base tecnológica ou inovadora, formalizada e com sede e CNPJ ativo em Salvador ou na Região Metropolitana (RMS);

: Ser de base tecnológica ou inovadora, formalizada e com sede e CNPJ ativo em Salvador ou na Região Metropolitana (RMS); Estágio do negócio : Estar no mínimo na fase de validação, com Mínimo Produto Viável (MVP) ou modelo de negócio já definido;

: Estar no mínimo na fase de validação, com Mínimo Produto Viável (MVP) ou modelo de negócio já definido; Faturamento : Caso já possua receita, o faturamento anual em 2025 não pode ultrapassar o limite de R$ 16 milhões.

Impacto real no crescimento dos empreendimentos

O impacto positivo do processo de aceleração é reforçado por quem já vivenciou o programa. Para Pedro Sampaio, CEO da startup Primeirinho — uma das empresas de destaque do ciclo anterior —, a mentoria do Hub Salvador mudou a visão de gestão da equipe.

"Acredito que a gente ganhou muito mais repertório para embasar nossas decisões, processos, metodologias e frameworks, para que a gente, de fato, olhe para nossa empresa com muito mais propriedade. Sabendo onde a gente quer chegar e o que precisa fazer para alcançar os objetivos, incluindo a medição de riscos", pontuou o executivo.