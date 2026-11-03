Pix dos EUA para o Brasil poderá ser feito sem tarifas

Brasileiros que vivem no exterior ou têm contato com pessoas nos Estados Unidos poderão enviar dinheiro ao Brasil por meio do Pix sem pagar tarifa de transferência, segundo a empresa. A plataforma também oferece serviços de remessas internacionais. O portfólio inclui ainda opções de poupança e crédito no Reino Unido, além de internet móvel por eSIM, com cobertura em mais de 150 países.

A atualização do aplicativo da LemFi permite que o usuário acompanhe os detalhes da transferência antes de concluir a operação. A plataforma informa a cotação aplicada na conversão de dólares para reais e o valor exato que será recebido pelo destinatário no Brasil.

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Embora a empresa anuncie o envio sem tarifa de transferência, a operação envolve conversão cambial. Por isso, é importante observar também a taxa de câmbio apresentada pelo aplicativo no momento da transação.

Envio pelo Pix pode ser recebido em minutos

O dinheiro é enviado pelo aplicativo e chega à conta do destinatário no Brasil por meio do Pix. Segundo Isa Testa, responsável pela LemFi na América Latina, o valor pode ser disponibilizado em poucos minutos.

A executiva destaca que as remessas atendem a necessidades cotidianas de brasileiros que vivem longe de suas famílias. “Para o brasileiro que mora fora, mandar dinheiro para o Brasil não é uma transação qualquer: é o aluguel da mãe, é a despesa da família, é o projeto que continua vivo lá”, afirmou.

Empresa amplia serviços e apresenta nova identidade

Além da modalidade de transferência, a LemFi anunciou uma reformulação global da marca e do aplicativo. A nova identidade adota o conceito “A ambição não tem passaporte”.

A empresa também ampliou sua oferta com internet móvel para viagens, por meio de eSIM com cobertura internacional. Já os produtos de poupança e crédito foram anunciados para clientes elegíveis no Reino Unido. Portanto, essas duas opções não estão necessariamente disponíveis para todos os usuários brasileiros da plataforma nos Estados Unidos.

Fundada em Londres, em 2021, por Ridwan Olalere e Rian Cochran, a LemFi afirma atender mais de dois milhões de clientes. Segundo a companhia, a plataforma movimenta mais de US$ 2 bilhões por mês em transferências para mais de 30 países.