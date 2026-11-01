Alunos que usam IA têm notas mais baixas? Estudo revela resultado

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O uso da Inteligência Artificial entre estudantes têm levantado questionamentos sobre os impactos da tecnologia nos estudos. Um levantamento da OCDE, de 2025, com mais de 760 mil alunos de 15 anos em 91 países, identificou notas mais baixas entre aqueles que utilizam a ferramenta.

Alunos que usam IA têm notas mais baixas?

De acordo com a pesquisa, divulgada pelo UOL, o pior desempenho foi observado entre os jovens que utilizam a IA para resumir textos que deveriam ler ou para rascunhar redações. Os resultados também apontam notas mais baixas entre aqueles que recorrem à ferramenta apenas uma ou duas vezes por ano ou diariamente.

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Por outro lado, os estudantes que nunca utilizaram a tecnologia, em razão de sua condição socioeconômica, apresentaram notas melhores.

Já os alunos que usam a IA como ferramenta de apoio tiveram um desempenho ligeiramente superior ao daqueles que não a utilizam. Essa vantagem aumenta entre os estudantes que recebem treinamento para usar a tecnologia.

Qual a percepção dos americanos sobre a IA?

Segundo o novo índice mensal de sentimento sobre Inteligência Artificial, elaborado pela Axios em parceria com a CivicScience, foram registrados 41,8 pontos em uma escala de 0 a 100 em outubro. O resultado indica uma percepção negativa dos americanos em relação à tecnologia.

O levantamento considera seis impactos da Inteligência Artificial:

Qualidade de vida;

sociedade;

empregos;

crescimento econômico;

desenvolvimento da tecnologia;

construção de novos data centers.

Entre os indicadores analisados, apenas a expectativa de crescimento econômico apresentou saldo positivo, com 10 pontos. Já a percepção sobre a criação de empregos registrou saldo negativo de 30,4 pontos, indicando que as avaliações negativas superaram as positivas.