Fábio Santos é destaque de entrevista do Grupo A TARDE nesta segunda

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta de apoio e passou a influenciar a forma como as pessoas buscam informações, formam opiniões e se relacionam com as marcas. Os impactos dessa transformação na comunicação corporativa e na construção da reputação das empresas são o tema de uma entrevista com Fábio Santos, jornalista, CEO da CDN e presidente da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom), que será publicada pelo grupo A TARDE nesta segunda-feira, 1º.

Na conversa com o jornalista Divo Araújo, o especialista aborda o papel da inteligência artificial como uma nova formadora de opinião e os desafios que essa realidade impõe às empresas. Entre os assuntos discutidos estão as mudanças nas estratégias de comunicação, o monitoramento da percepção do público e a gestão da reputação em um cenário cada vez mais influenciado pelas tecnologias digitais.

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Fábio Santos também analisa a importância da comunicação corporativa diante das transformações no consumo de informação e da necessidade de as organizações acompanharem como suas marcas são percebidas nos diferentes ambientes.

Conheça Fábio Santos

Fábio Santos, jornalista e presidente da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom) - Foto: Nilton Fukuda

Jornalista formado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), Fábio Santos é CEO da CDN Comunicação e presidente da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom). Ele também tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e especialização em Ciência Política pela USP./

Com experiência em gestão de crises e planejamento estratégico, o profissional construiu carreira nas áreas de jornalismo e comunicação pública e corporativa. Ao longo da trajetória, atuou nas redações da Folha de S.Paulo e de O Globo, lançou e dirigiu o jornal Destak e foi secretário de Comunicação da Prefeitura de São Paulo.