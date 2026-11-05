Lula reúne equipe econômica em meio a debate sobre ajuste fiscal

Em meio às pressões de um grupo sobre a gestão de lula durante o seu segundo mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião, nesta quinta-feira, 5, com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, o ex-ministro Fernando Haddad e economistas a fim de debater o ajuste fiscal do governo.

O tema tem ganhado holofotes em meio ao avanço da dívida pública durante o segundo mandato consecutivo do petista. Dados do Banco Central apontam que a divida bruta do governo geral passou de 71,7% do Produto Interno Bruto (PIB) em dezembro de 2022, período anterior a posse de Lula, para 82,9% em setembro de 2026.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com Durigan, embora ainda não haja detalhes sobre o que será discutido no encontro, o chefe da pasta afirmou que pretende levar "cenários e propostas" a Lula sobre as medidas que o governo poderá adotar nas próximas semanas.

“A reunião foi chamada pelo presidente. Ele me comunicou previamente. Eu não tenho maiores informações, mas é mais um esforço para gente dividir os cenários, propostas. Eu vou levar certamente as propostas e ideias em termos gerais do que a gente deve fazer nas próximas semanas”, disse.

Governo prepara anúncio de medidas econômicas

Questionado sobre a possibilidade de o ajuste ser anunciado ainda em 2026, Dario Durigan afirmou que as medidas devem ser apresentadas nos próximos dias. No entanto, a definição deve ocorrer somente após o retorno do presidente Lula da viagem à Turquia, onde participará da COP 31.

“ Esse ano é muito tempo, nos próximos dias o presidente vai estar focado na preparação da COP 3. A gente vai seguir debatendo, seguir levando propostas, mas quando o presidente voltar da viagem dele, a gente deve ter mais informações.”, declarou.

Enquanto cresce a expectativa em torno da escolha do próximo ministro da Fazenda, Lula tem concentrado as discussões sobre os rumos da política econômica de seu quarto mandato em um grupo restrito de conselheiros.

Lula mantém cautela sobre futuro da equipe econômica

O assunto tem sido tratado com cautela pelo presidente Lula, que evita comentar publicamente ou discutir de forma aberta, nos bastidores, os caminhos que pretende seguir. Segundo relatos de Brasília, desde o segundo turno, o chefe do Executivo não tem sinalizado possíveis nomes para a equipe econômica.

Apesar da discrição, Lula acompanha o noticiário econômico e demonstra interesse nas especulações sobre o futuro da equipe.