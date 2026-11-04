Pé-de-Meia Universitário já tem previsão para começar; veja quando

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O programa Pé-de-Meia Universitário já tem data para começar a funcionar. Voltada a estudantes de baixa renda do ensino superior, a iniciativa deve entrar em vigor em 2027, com o objetivo de incentivar a permanência e a conclusão dos cursos em universidades públicas.

Com foco em alunos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), a ampliação do benefício para os universitários acompanha uma mudança de perfil socioeconômico dos estudantes das universidades nos últimos duas décadas.

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Atualmente, os estudantes das instituições são compostos por alunos que possuem trajetória na rede pública de ensino.

Como funciona o Pé-de-Meia Universitário?

A partir de 2027, o programa deve contar com a seguinte estrutura financeira:

Valor da bolsa: R$ 700 por mês, concedida durante 10 meses ao longo do ano letivo;

Poupança mensal: R$ 250 por mês, durante 10 meses, retidos em poupança;

Resgate final: o universitário poderá sacar R$ 10 mil ao concluir, em quatro anos, a graduação, para iniciar a vida profissional.

Para receber o Pé-de-Meia, o aluno deve manter a matrícula ativa, cumprir a frequência e concluir o curso dentro do prazo regular previsto.