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BENEFÍCIO

Pé-de-Meia Universitário já tem previsão para começar; veja quando

Programa é voltado para estudantes de baixa renda

Agatha Victoria Reis
Por
Investimento em infraestrutura; novas escolas, ampliações e modernizações
Investimento em infraestrutura; novas escolas, ampliações e modernizações - Foto: Luis Carrera /ASCOM Secretaria da Educação Bahia

O programa Pé-de-Meia Universitário já tem data para começar a funcionar. Voltada a estudantes de baixa renda do ensino superior, a iniciativa deve entrar em vigor em 2027, com o objetivo de incentivar a permanência e a conclusão dos cursos em universidades públicas.

Com foco em alunos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), a ampliação do benefício para os universitários acompanha uma mudança de perfil socioeconômico dos estudantes das universidades nos últimos duas décadas.

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Atualmente, os estudantes das instituições são compostos por alunos que possuem trajetória na rede pública de ensino.

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Como funciona o Pé-de-Meia Universitário?

A partir de 2027, o programa deve contar com a seguinte estrutura financeira:

  • Valor da bolsa: R$ 700 por mês, concedida durante 10 meses ao longo do ano letivo;
  • Poupança mensal: R$ 250 por mês, durante 10 meses, retidos em poupança;
  • Resgate final: o universitário poderá sacar R$ 10 mil ao concluir, em quatro anos, a graduação, para iniciar a vida profissional.

Para receber o Pé-de-Meia, o aluno deve manter a matrícula ativa, cumprir a frequência e concluir o curso dentro do prazo regular previsto.

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Tags

brasil economia Pé de Meia

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