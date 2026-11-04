Belle Daltro e Alesson podem receber as maiores honrarias da Câmara de Salvador

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O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), protocolou nesta quarta-feira, 4, duas propostas de concessão de honrarias a influenciadores digitais baianos que ganharam repercussão nas redes sociais durante o período eleitoral, em razão de manifestações de apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os projetos contemplam Isabelle Santos Daltro, conhecida como Belle Daltro, e Alesson dos Santos Lima, ambos influenciadores digitais de Salvador. As propostas preveem a entrega de duas das principais honrarias concedidas pelo Legislativo municipal: a Comenda Maria Quitéria e a Medalha Thomé de Souza.

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A iniciativa foi apresentada pelo atual presidente da Casa e agora depende da apreciação dos vereadores. Para que as homenagens sejam efetivadas, os projetos ainda precisam ser submetidos à votação em plenário.

Belle Daltro pode receber Comenda Maria Quitéria

Com mais de 6 milhões de seguidores apenas no Instagram, Belle Daltro foi indicada para receber a Comenda Maria Quitéria. A justificativa apresentada para a homenagem destaca sua trajetória na comunicação digital, na defesa da democracia, na valorização da cultura popular baiana e no empreendedorismo feminino.

Na plataforma, a influenciadora compartilha conteúdos variados, que incluem registros do cotidiano, viagens, experiências pessoais e publicações relacionadas ao humor. Durante o período eleitoral, ela também teve repercussão nas redes sociais por seu posicionamento em apoio à reeleição de Lula.

Alesson pode ser homenageado com Medalha Thomé de Souza

Já Alesson dos Santos Lima foi indicado para receber a Medalha Thomé de Souza. O influenciador reúne mais de 2,6 milhões de seguidores e utiliza suas redes sociais para compartilhar conteúdos relacionados à rotina, estilo de vida e viagens.

Assim como Belle Daltro, Alesson ganhou visibilidade durante o período político, com manifestações de apoio à reeleição do presidente Lula nas plataformas digitais.

As duas propostas foram protocoladas por Carlos Muniz nesta quarta-feira, 4. O próximo passo é a tramitação para votação em plenário na Câmara Municipal de Salvador, etapa necessária para a aprovação das concessões.