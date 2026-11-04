AtlasIntel crava resultados e lidera precisão em eleições nos EUA

A AtlasIntel se destacou como um dos institutos de pesquisas mais confiáveis das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. A instituição parceira do Grupo A TARDE identificou corretamente os vencedores de todas as 10 disputas para o Senado e das seis eleições para governador cujos resultados já estavam definidos nesta quarta-feira, 4.

Entre os principais acertos estão resultados considerados pouco prováveis no cenário político americano, como as vitórias democratas para o Senado e o governo do Texas, estado historicamente associado ao Partido Republicano.

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O desempenho também colocou a AtlasIntel em primeiro lugar entre 32 institutos no ranking de precisão das estimativas para a Câmara dos Representantes, na chamada “generic ballot”. A última pesquisa apontou vantagem de 14,1 pontos percentuais para os democratas, diferença de apenas 0,3 ponto em relação ao resultado nacional projetado, de 13,8 pontos.

O relatório da AtlasIntel destaca a precisão das projeções em diferentes estados e regiões, com resultados próximos aos números apurados em disputas no Meio-Oeste e no Nordeste, além de acertos em estados do Sul e do Oeste americano.

Sul: vitória democrata no Texas foi uma das surpresas

O principal destaque do levantamento foi o Texas, onde a AtlasIntel foi um dos apenas dois institutos de pesquisa que anteciparam a vitória democrata na disputa pelo Senado. A pesquisa final projetou que James Talarico venceria por 5,9 pontos percentuais. O resultado observado foi ainda mais expressivo: vantagem democrata de 12,1 pontos.

O desempenho chama atenção porque o Texas é tradicionalmente considerado um reduto republicano. A AtlasIntel também antecipou a vitória democrata na disputa pelo governo estadual. A projeção apontava uma vantagem estreita de 1,6 ponto percentual para Gina Hinojosa, enquanto o resultado confirmou uma vitória por 7,1 pontos.

Na Carolina do Norte, outro estado acompanhado de perto durante a eleição, o instituto projetou uma vitória democrata expressiva para o Senado, com vantagem de 14,9 pontos percentuais. A pesquisa antecipou corretamente o resultado e a dimensão da vantagem.

Meio-Oeste: projeções quase exatas em Michigan e Iowa

No Meio-Oeste, a AtlasIntel registrou resultados próximos aos números finais em disputas para o Senado e para o governo estadual.

Em Michigan, o instituto projetou uma vitória democrata para o Senado por 7,1 pontos percentuais. A margem observada foi de 7 pontos, diferença de apenas 0,1 ponto. Na disputa pelo governo, a estimativa foi de vantagem democrata de 8 pontos, diante de um resultado de 10,8 pontos.

Em Iowa, a projeção para o Senado reproduziu exatamente a margem da vitória democrata: 4,1 pontos percentuais. Na eleição para governador, a AtlasIntel estimou vantagem de 10,1 pontos para os democratas, enquanto o resultado foi de 11 pontos.

Ohio também aparece entre os destaques da região. A estimativa para o governo estadual indicou vitória democrata por 7,9 pontos percentuais, exatamente a margem observada na apuração. Na disputa para o Senado, o erro da projeção foi de 2,6 pontos.

Nordeste: instituto identificou voto dividido

Em New Hampshire, a AtlasIntel antecipou um comportamento eleitoral distinto entre as duas disputas estaduais: vitória democrata para o Senado e republicana para o governo. O resultado confirmou a tendência de voto dividido entre partidos, conhecida nos Estados Unidos como split-ticket voting.

A projeção para o governo estadual apontava vitória republicana por 5,9 pontos percentuais. A margem observada foi de 3,8 pontos, diferença de 2,1 pontos em relação à estimativa.

No Maine, a projeção para o Senado ficou a apenas 1,4 ponto percentual do resultado apurado, segundo o relatório do instituto.

Oeste: acerto da liderança democrata no Alasca

No Alasca, a AtlasIntel identificou corretamente o candidato democrata na liderança da disputa para o Senado, embora a vantagem observada nas urnas tenha sido consideravelmente menor do que a indicada pela pesquisa.

Na eleição para governador, a estimativa apresentou diferença de 2,4 pontos percentuais em relação ao resultado da apuração. O caso foi citado pelo instituto como exemplo de desempenho em um estado com características geográficas e demográficas particulares.

Rejeição de Trump dispara

A pesquisa nacional da AtlasIntel, realizada entre 28 de outubro e 1º de novembro, também identificou um índice elevado de desaprovação ao presidente Donald Trump. Entre os 3.566 eleitores prováveis entrevistados, 58,6% disseram desaprovar o trabalho do republicano, enquanto 40,3% aprovaram sua atuação. Outros 1,1% não souberam responder.

Na avaliação geral do desempenho presidencial, 57,7% classificaram a gestão como ruim ou péssima. Para 35,9%, o trabalho de Trump é excelente ou bom; 6,1% consideraram regular e 0,3% não souberam responder.

Dentre os principais desafios apontados pela população, a inflação e custo de vida foi apontada por 46,1% dos entrevistados, proteção à democracia foi selecionada por 46% e o futuro econômico dos Estados Unidos por 40,6%.

A pesquisa utilizou a metodologia Atlas RDR, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%