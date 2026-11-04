Donald Trump perde controle do Congresso após vitória dos democratas

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O Partido Democrata conquistou a maioria da Câmara dos Representantes e do Senado dos Estados Unidos nas eleições legislativas de meio de mandato, conhecidas como midterms, realizadas na terça-feira, 3.

O resultado representa uma derrota para o presidente Donald Trump, do Partido Republicano, que perde o controle das duas Casas do Congresso e terá de negociar com a oposição para aprovar suas propostas.

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No Senado, os democratas alcançaram 54 das 100 cadeiras, superando o mínimo de 51 necessário para garantir a maioria.

A legenda elegeu 20 senadores, sete deles em disputas nas quais conseguiu tirar vagas dos republicanos.

Conforme verificado por A TARDE, até as 6h40 (horário de Brasília), a composição do Senado estava assim:

Democratas: 54 cadeiras;

Republicanos: 44 cadeiras;

Resultados pendentes: 2 cadeiras.

Na Câmara dos Representantes, os democratas também garantiram a maioria, com 228 cadeiras contra 139 dos republicanos, conforme a apuração parcial.

A legenda conseguiu conquistar 25 vagas que estavam sob controle do partido de Trump, em distritos de mais de dez estados.

Para controlar a Câmara, um partido precisa conquistar pelo menos 218 das 435 cadeiras. Todas as vagas são disputadas a cada dois anos.

Impacto para Trump

A perda da maioria nas duas Casas representa um obstáculo para o governo Trump, que terá de enfrentar um Congresso controlado pela oposição.

Com os democratas no comando, conforme mostrou reportagem de A TARDE, o presidente poderá encontrar dificuldades para aprovar projetos de lei, avançar com medidas de sua agenda política e garantir apoio a iniciativas do Executivo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Casa Branca/Molly Riley

Além disso, a maioria democrata poderá ampliar a fiscalização sobre o governo, convocar autoridades para prestar esclarecimentos e abrir investigações sobre a administração republicana.

Na prática, Trump perde o controle da agenda legislativa e terá de negociar com os adversários para conseguir aprovar propostas no Congresso.

Trump diz que aceitará derrota

Após a confirmação da vitória democrata nas duas Casas, Trump afirmou, em entrevista ao jornal americano The New York Times, que aceitará o resultado.

Estou absolutamente disposto a aceitar esses resultados Donald Trump - Presidente dos Estados Unidos

O presidente também disse que pretende buscar acordos com os democratas.

“Vamos trabalhar com os democratas e esperamos colaborar com eles. Provavelmente chegaremos a algum entendimento”, afirmou Trump.