Veja os marcos históricos de representatividade nas eleições dos EUA

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As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, conhecidas como midterms, foram marcadas por conquistas históricas de representatividade na política americana.

Entre os eleitos estão o primeiro muçulmano a conquistar uma cadeira no Senado, a primeira mulher indígena a chegar à Casa e o primeiro homem abertamente gay eleito para o cargo.

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A votação também elegeu a primeira mulher negra governadora do país e uma governadora latina no Texas.

Além desses marcos, o Partido Democrata conquistou o controle do Senado e da Câmara dos Representantes, que estavam nas mãos dos republicanos, e avançou em estados tradicionalmente dominados pelo partido do presidente Donald Trump.

Veja abaixo os principais resultados das eleições:

Primeiro senador muçulmano: Abdul El-Sayed foi eleito por Michigan e se tornou o primeiro muçulmano a conquistar uma cadeira no Senado dos Estados Unidos.

Abdul El-Sayed sobe ao palco após ser eleito para o Senado - Foto: Jeff Kowalsky / AFP

Primeira mulher indígena no Senado: Peggy Flanagan, vice-governadora de Minnesota e integrante da Nação White Earth Ojibwe, foi eleita e alcançou um marco inédito na história do país.

Peggy Flanagan, a primeira mulher indígena no Senado dos EUA - Foto: Divulgação/ Getty Images via AFP

Primeiro homem abertamente gay no Senado: Chris Pappas foi eleito e se tornou o primeiro homem assumidamente gay a conquistar uma cadeira na Casa.

Chris Pappas, primeiro homem abertamente gay a ocupar uma cadeira no Senado dos EUA - Foto: Divulgação/ Getty Images via AFP

Primeira mulher negra governadora: Keisha Lance Bottoms venceu a disputa na Geórgia e se tornou a primeira mulher negra eleita para governar um estado americano.

Keisha Lance Bottoms foi eleita como governadora da Georgia - Foto: ERIK S. LESSER / AFP

Governadora latina no Texas: Gina Hinojosa venceu a disputa e encerrou um longo período sem vitórias democratas para o governo estadual.

Gina Hinojosa é a nova governadora do Texas - Foto: Ronaldo Schmidt/AFP