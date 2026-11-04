ELEIÇÕES AMERICANAS
Veja os marcos históricos de representatividade nas eleições dos EUA
Votação elegeu o primeiro senador muçulmano, a primeira mulher indígena e o primeiro homem gay
Por Ane Catarine
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As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, conhecidas como midterms, foram marcadas por conquistas históricas de representatividade na política americana.
Entre os eleitos estão o primeiro muçulmano a conquistar uma cadeira no Senado, a primeira mulher indígena a chegar à Casa e o primeiro homem abertamente gay eleito para o cargo.
A votação também elegeu a primeira mulher negra governadora do país e uma governadora latina no Texas.
Além desses marcos, o Partido Democrata conquistou o controle do Senado e da Câmara dos Representantes, que estavam nas mãos dos republicanos, e avançou em estados tradicionalmente dominados pelo partido do presidente Donald Trump.
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Veja abaixo os principais resultados das eleições:
- Primeiro senador muçulmano: Abdul El-Sayed foi eleito por Michigan e se tornou o primeiro muçulmano a conquistar uma cadeira no Senado dos Estados Unidos.
- Primeira mulher indígena no Senado: Peggy Flanagan, vice-governadora de Minnesota e integrante da Nação White Earth Ojibwe, foi eleita e alcançou um marco inédito na história do país.
- Primeiro homem abertamente gay no Senado: Chris Pappas foi eleito e se tornou o primeiro homem assumidamente gay a conquistar uma cadeira na Casa.
- Primeira mulher negra governadora: Keisha Lance Bottoms venceu a disputa na Geórgia e se tornou a primeira mulher negra eleita para governar um estado americano.
- Governadora latina no Texas: Gina Hinojosa venceu a disputa e encerrou um longo período sem vitórias democratas para o governo estadual.
- Democratas conquistam o Congresso: o partido retomou o controle do Senado e da Câmara dos Representantes.
- Cinco novos governos democratas: o partido venceu as disputas no Texas, na Geórgia, em Nevada, em Ohio e em Iowa.
- Vitórias em estados republicanos: James Talarico foi eleito senador pelo Texas, Adam Hamilton conquistou uma cadeira no Kansas e Annie Andrews venceu na Carolina do Sul, ampliando a presença do partido em regiões historicamente dominadas pelos republicanos.
- Derrota de senadora tradicional: Susan Collins perdeu a disputa no Maine após quase três décadas no Senado.