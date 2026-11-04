Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

ELEIÇÕES AMERICANAS

Veja os marcos históricos de representatividade nas eleições dos EUA

Votação elegeu o primeiro senador muçulmano, a primeira mulher indígena e o primeiro homem gay

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Eleições no Texas
Eleições no Texas - Foto: Ronaldo Schemidt/AFP
Eleições 2026

As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, conhecidas como midterms, foram marcadas por conquistas históricas de representatividade na política americana.

Entre os eleitos estão o primeiro muçulmano a conquistar uma cadeira no Senado, a primeira mulher indígena a chegar à Casa e o primeiro homem abertamente gay eleito para o cargo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A votação também elegeu a primeira mulher negra governadora do país e uma governadora latina no Texas.

Além desses marcos, o Partido Democrata conquistou o controle do Senado e da Câmara dos Representantes, que estavam nas mãos dos republicanos, e avançou em estados tradicionalmente dominados pelo partido do presidente Donald Trump.

Leia Também:

MIDTERMS

Como funcionam as eleições dos EUA e impactos para o Brasil e Flávio Bolsonaro
Como funcionam as eleições dos EUA e impactos para o Brasil e Flávio Bolsonaro imagem

MUNDO

O que pode afetar o Brasil nas eleições dos EUA? Veja o que muda
O que pode afetar o Brasil nas eleições dos EUA? Veja o que muda imagem

MIDTERMS

Eleições nos EUA podem travar governo Trump nos próximos anos; entenda
Eleições nos EUA podem travar governo Trump nos próximos anos; entenda imagem

Veja abaixo os principais resultados das eleições:

  • Primeiro senador muçulmano: Abdul El-Sayed foi eleito por Michigan e se tornou o primeiro muçulmano a conquistar uma cadeira no Senado dos Estados Unidos.
Abdul El-Sayed sobe ao palco após ser eleito para o Senado
Abdul El-Sayed sobe ao palco após ser eleito para o Senado - Foto: Jeff Kowalsky / AFP
  • Primeira mulher indígena no Senado: Peggy Flanagan, vice-governadora de Minnesota e integrante da Nação White Earth Ojibwe, foi eleita e alcançou um marco inédito na história do país.
Peggy Flanagan, a primeira mulher indígena no Senado dos EUA
Peggy Flanagan, a primeira mulher indígena no Senado dos EUA - Foto: Divulgação/ Getty Images via AFP
  • Primeiro homem abertamente gay no Senado: Chris Pappas foi eleito e se tornou o primeiro homem assumidamente gay a conquistar uma cadeira na Casa.
Chris Pappas, primeiro homem abertamente gay a ocupar uma cadeira no Senado dos EUA
Chris Pappas, primeiro homem abertamente gay a ocupar uma cadeira no Senado dos EUA - Foto: Divulgação/ Getty Images via AFP
  • Primeira mulher negra governadora: Keisha Lance Bottoms venceu a disputa na Geórgia e se tornou a primeira mulher negra eleita para governar um estado americano.
Keisha Lance Bottoms foi eleita como governadora da Georgia
Keisha Lance Bottoms foi eleita como governadora da Georgia - Foto: ERIK S. LESSER / AFP
  • Governadora latina no Texas: Gina Hinojosa venceu a disputa e encerrou um longo período sem vitórias democratas para o governo estadual.
Gina Hinojosa é a nova governadora do Texas
Gina Hinojosa é a nova governadora do Texas - Foto: Ronaldo Schmidt/AFP
  • Democratas conquistam o Congresso: o partido retomou o controle do Senado e da Câmara dos Representantes.
  • Cinco novos governos democratas: o partido venceu as disputas no Texas, na Geórgia, em Nevada, em Ohio e em Iowa.
  • Vitórias em estados republicanos: James Talarico foi eleito senador pelo Texas, Adam Hamilton conquistou uma cadeira no Kansas e Annie Andrews venceu na Carolina do Sul, ampliando a presença do partido em regiões historicamente dominadas pelos republicanos.
  • Derrota de senadora tradicional: Susan Collins perdeu a disputa no Maine após quase três décadas no Senado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Eleições americanas estados unidos

Relacionadas

Mais lidas