PL aciona TRE-RJ contra Eduardo Paes e pede inelegibilidade por oito anos

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O Partido Liberal (PL) acionou o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) contra o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), adversário de Douglas Ruas (PL) nas Eleições de 2026. A sigla acusa o político de supostamente utilizar a estrutura administrativa da Prefeitura do Rio de Janeiro para mobilizar servidores e funcionários terceirizados em atividades eleitorais.

Protocolada na terça-feira, 3, a representação questiona o possível uso da posição de chefia, do ambiente de trabalho e de recursos administrativos para promover a participação compulsória de trabalhadores em ações político-eleitorais.

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O partido também solicitou a abertura de uma investigação para apurar se a campanha de Paes utilizou cadastros, grupos de comunicação institucional, serviços administrativos ou horas de trabalho custeadas com recursos públicos para promover atividades eleitorais.

No documento, o PL afirma que a apuração deverá verificar se houve uso da estrutura municipal para “constranger servidores públicos, empregados, contratados e terceirizados a participar de atividades político-eleitorais”.

Ao final da ação, a legenda pede que o TRE-RJ condene Eduardo Paes à inelegibilidade pelo período de oito anos. Até o momento, não há decisão da Justiça Eleitoral sobre o caso.