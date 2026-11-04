Eleição na Câmara de Salvador: novo presidente deve ser definido na segunda (9/11)

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A eleição que definirá o novo presidente da Câmara de Salvador (CMS) deve ser realizada na próxima segunda-feira, 9. A votação antecipada ocorre após a aprovação de um requerimento, aprovado em plenário, nesta quarta, 4, que abre caminhos para o mecanismo.

Com isso, segundo o regimento interno, a eleição pode ser marcada 24 horas após a aprovação do documento. Ao todo, o pedido apresentado pelo vereador Alexandre Aleluia (PL) e acatado pelo presidente Carlos Muniz (PSB) teve 32 assinaturas.

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Já a votação em plenário contou com três abstenções dos vereadores: Eliete Paraguassu (PSOL), Silvio Humberto (PSB) e Marta Rodrigues (PT), todos da oposição.

O que diz o regimento sobre antecipação das eleições?

O Regimento Interno da Casa prevê a possibilidade de antecipação da eleição para a renovação da Mesa Diretora. Conforme o § 3º do artigo 6º, a votação pode ocorrer antes da data regimental mediante requerimento apresentado por qualquer parlamentar, aprovado pela maioria absoluta dos membros da CMS e publicado no Diário Oficial do Legislativo.

Vereador Alexandre Aleluia é candidato único à presidência da Câmara de Salvador

A disputa pela cadeira mais alta do Legislativo soteropolitano conta com uma candidatura única, encabeçada pelo vereador Alexandre Aleluia (Novo). O edil já acumula apoio de 35 dos 43 vereadores da Câmara, entre eles, o atual presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB).

Caso Aleluia seja confirmado novo presidente da Câmara, o vereador passará ocupar o espaço pelo biênio 2027-2028.

Vereador Alexandre Aleluia (Novo) durante coletiva de imprensa - Foto: Antonio Queirós | CMS

Oposição libera apoio a Aleluia para a Presidência da Câmara Municipal

A bancada de oposição da Câmara liberou seus vereadores para apoiar a candidatura de Alexandre Aleluia (Novo) pela Presidência do Legislativo da capital baiana. A decisão foi anunciada pelo líder da oposição, Randerson Leal (Podemos), após reunião realizada na terça-feira, 3.



Na ocasião, o vereador participou de um momento da reunião e recebeu uma pauta de compromissos apresentada por líder da bancada.

Entre os compromissos encaminhados estão: