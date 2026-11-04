Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Jerônimo se reúne com ministro da Educação para discutir investimentos na Bahia

Agenda na capital federal teve como pauta ações e investimentos para fortalecer a educação pública

Luan Julião
Por
Encontro buscou ampliar a cooperação entre os governos da Bahia e Federal em iniciativas voltadas à educação pública
Encontro buscou ampliar a cooperação entre os governos da Bahia e Federal em iniciativas voltadas à educação pública - Foto: Eduardo Aiache/GOVBA
Eleições 2026

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, esteve em Brasília nesta quarta-feira, 4, para tratar de investimentos e iniciativas voltadas à educação pública estadual. Na capital federal, ele se reuniu com o ministro da Educação, Leonardo Barchini, em uma agenda que também contou com a presença do secretário estadual da Educação, Marcius Gomes.

A reunião faz parte da programação do governador em Brasília e tem como objetivo ampliar e fortalecer a cooperação entre os governos da Bahia e Federal na área da educação.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Investir em educação é investir no futuro. Na Bahia, em parceria com o Governo Federal, seguimos trabalhando para garantir que nossos estudantes tenham cada vez mais oportunidades, com escolas bem estruturadas, ensino de qualidade e condições para permanecer e avançar nos estudos”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues.

Entre os temas debatidos na reunião com o MEC estiveram a ampliação de recursos para a alimentação escolar; transporte escolar; expansão da educação em tempo integral; investimentos em conectividade nas escolas; aquisição de equipamentos e materiais didáticos; e programas de formação de professores.

Leia Também:

POLÍTICA

PL aciona TRE-RJ contra Eduardo Paes e pede inelegibilidade por oito anos
PL aciona TRE-RJ contra Eduardo Paes e pede inelegibilidade por oito anos imagem

SUCESSÃO

Eleição na Câmara de Salvador: novo presidente deve ser definido na segunda (9/11)
Eleição na Câmara de Salvador: novo presidente deve ser definido na segunda (9/11) imagem

POLÍTICA

PL oficializa Rogério Marinho como candidato à presidência do Senado
PL oficializa Rogério Marinho como candidato à presidência do Senado imagem

O secretário Marcius Gomes falou que a Bahia tem inspirado ações exitosas que foram implementadas pelo Governo Federal. Ele citou, por exemplo, que o Bolsa Presença serviu de base para a criação do Pé-de-Meia e que esta parceria é essencial para as políticas públicas educacionais avançarem no âmbito do regime de colaboração.

“O foco do Governo da Bahia é avançar, cada vez mais, na oferta da Educação em Tempo Integral e em outros programas e projetos estratégicos, que, inclusive, envolvem os municípios e as universidades, nesta conexão da Educação Básica com o Ensino Superior. Por isso, mesmo em um momento de transição, é necessário este alinhamento permanente com o governo federal, com foco no planejamento e olhar no futuro”, afirmou.

Ainda em Brasília, o secretário Marcius Gomes esteve com Fernanda Pacobahyba, presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão que financia os principais programas da Educação Básica e onde foram discutidas ações voltados a alguns deles, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE); Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Educação em tempo integral educação pública Governo da Bahia

Relacionadas

Mais lidas