Jerônimo se reúne com ministro da Educação para discutir investimentos na Bahia

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, esteve em Brasília nesta quarta-feira, 4, para tratar de investimentos e iniciativas voltadas à educação pública estadual. Na capital federal, ele se reuniu com o ministro da Educação, Leonardo Barchini, em uma agenda que também contou com a presença do secretário estadual da Educação, Marcius Gomes.

A reunião faz parte da programação do governador em Brasília e tem como objetivo ampliar e fortalecer a cooperação entre os governos da Bahia e Federal na área da educação.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Investir em educação é investir no futuro. Na Bahia, em parceria com o Governo Federal, seguimos trabalhando para garantir que nossos estudantes tenham cada vez mais oportunidades, com escolas bem estruturadas, ensino de qualidade e condições para permanecer e avançar nos estudos”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues.

Entre os temas debatidos na reunião com o MEC estiveram a ampliação de recursos para a alimentação escolar; transporte escolar; expansão da educação em tempo integral; investimentos em conectividade nas escolas; aquisição de equipamentos e materiais didáticos; e programas de formação de professores.

O secretário Marcius Gomes falou que a Bahia tem inspirado ações exitosas que foram implementadas pelo Governo Federal. Ele citou, por exemplo, que o Bolsa Presença serviu de base para a criação do Pé-de-Meia e que esta parceria é essencial para as políticas públicas educacionais avançarem no âmbito do regime de colaboração.

“O foco do Governo da Bahia é avançar, cada vez mais, na oferta da Educação em Tempo Integral e em outros programas e projetos estratégicos, que, inclusive, envolvem os municípios e as universidades, nesta conexão da Educação Básica com o Ensino Superior. Por isso, mesmo em um momento de transição, é necessário este alinhamento permanente com o governo federal, com foco no planejamento e olhar no futuro”, afirmou.

Ainda em Brasília, o secretário Marcius Gomes esteve com Fernanda Pacobahyba, presidenta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão que financia os principais programas da Educação Básica e onde foram discutidas ações voltados a alguns deles, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE); Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).