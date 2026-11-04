Homem perde dedo ao tentar capturar jacaré usando uma corda

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Um homem, que não teve o nome revelado, perdeu um dos dedos de uma das mãos ao tentar capturar um jacaré utilizando apenas uma corda. O caso ocorreu na última sexta-feira, 30 de outubro, no bairro Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O animal circulava pela Rua Doutor Alvarenga, quando o homem resolveu pegá-lo e foi atacado. Ele foi mordido ao aproximar a mão do jacaré.

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Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados, por volta das 17h50, para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, eles constataram que o jacaré também estava ferido. Ele foi resgatado e encaminhado à Patrulha Ambiental Municipal.

O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Por meio de nota, a unidade hospitalar informou que a vítima deu entrada no domingo, 1º de novembro, recebeu atendimento médico e teve alta.