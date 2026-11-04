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SITUAÇÃO INUSITADA

Homem perde dedo ao tentar capturar jacaré usando uma corda

Animal estava andando em uma das ruas do bairro de Santa Cruz

Andrêzza Moura
Por
Jacaré também estava ferido e foi resgatado pelos bombeiros
Jacaré também estava ferido e foi resgatado pelos bombeiros - Foto: Reprodução

Um homem, que não teve o nome revelado, perdeu um dos dedos de uma das mãos ao tentar capturar um jacaré utilizando apenas uma corda. O caso ocorreu na última sexta-feira, 30 de outubro, no bairro Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O animal circulava pela Rua Doutor Alvarenga, quando o homem resolveu pegá-lo e foi atacado. Ele foi mordido ao aproximar a mão do jacaré.

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Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados, por volta das 17h50, para atender a ocorrência. Ao chegarem ao local, eles constataram que o jacaré também estava ferido. Ele foi resgatado e encaminhado à Patrulha Ambiental Municipal.

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O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Por meio de nota, a unidade hospitalar informou que a vítima deu entrada no domingo, 1º de novembro, recebeu atendimento médico e teve alta.

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Ataque animal jacaré Rio de Janeiro

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