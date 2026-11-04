Bahia mantém crescimento e gera mais de 9 mil empregos em setembro

A Bahia registrou a criação de 9.626 empregos com carteira assinada em setembro, mantendo o saldo positivo pelo nono mês consecutivo em 2026. Com o resultado, o estado ultrapassou a marca de 82 mil postos de trabalho formais gerados entre janeiro e setembro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Para o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Augusto Vasconcelos, a sequência de resultados positivos reforça a importância das políticas de geração de emprego, qualificação profissional e desenvolvimento econômico.

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“Nosso compromisso é continuar fortalecendo as políticas públicas de emprego, trabalho e renda, ampliando a qualificação profissional e criando condições para que mais baianos e baianas tenham acesso ao mercado de trabalho. Esse resultado reflete os esforços do governador Jerônimo Rodrigues e de todo nosso time na atração de investimentos, no fortalecimento da economia baiana e na criação de oportunidades em todas as regiões do estado”, afirmou.

Saldo de empregos

O saldo de setembro é resultado de 89.420 admissões e 79.794 desligamentos. Com isso, o estoque de vínculos formais ativos na Bahia chegou a aproximadamente 2,22 milhões, uma alta de 0,44% em relação a agosto.

Entre as iniciativas da Setre estão a intermediação de mão de obra por meio da rede SineBahia e programas de qualificação profissional. As ações têm como objetivo ampliar as oportunidades de inserção dos trabalhadores baianos no mercado formal.