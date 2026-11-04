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GERAÇÃO DE EMPREGOS

Bahia mantém crescimento e gera mais de 9 mil empregos em setembro

Dados do novo Caged apontam mais de 82 mil empregos gerados apenas em 2026

Redação
Por Redação
Bahia tem 2,2 milhões de empregos formais
Bahia tem 2,2 milhões de empregos formais - Foto: Reprodução

A Bahia registrou a criação de 9.626 empregos com carteira assinada em setembro, mantendo o saldo positivo pelo nono mês consecutivo em 2026. Com o resultado, o estado ultrapassou a marca de 82 mil postos de trabalho formais gerados entre janeiro e setembro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Para o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Augusto Vasconcelos, a sequência de resultados positivos reforça a importância das políticas de geração de emprego, qualificação profissional e desenvolvimento econômico.

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“Nosso compromisso é continuar fortalecendo as políticas públicas de emprego, trabalho e renda, ampliando a qualificação profissional e criando condições para que mais baianos e baianas tenham acesso ao mercado de trabalho. Esse resultado reflete os esforços do governador Jerônimo Rodrigues e de todo nosso time na atração de investimentos, no fortalecimento da economia baiana e na criação de oportunidades em todas as regiões do estado”, afirmou.

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Saldo de empregos

O saldo de setembro é resultado de 89.420 admissões e 79.794 desligamentos. Com isso, o estoque de vínculos formais ativos na Bahia chegou a aproximadamente 2,22 milhões, uma alta de 0,44% em relação a agosto.

Entre as iniciativas da Setre estão a intermediação de mão de obra por meio da rede SineBahia e programas de qualificação profissional. As ações têm como objetivo ampliar as oportunidades de inserção dos trabalhadores baianos no mercado formal.

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