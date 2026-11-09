Damares ignora Rogério Marinho e embola disputa pelo Senado

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A posição da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) na disputa pela presidência do Senado deve abrir um 'racha' na direita bolsonarista nas próximas semanas.

A parlamentar tem ignorado a candidatura sacramentada do senador Rogério Marinho (PL-RN), ex-colega de Esplanada dos Ministérios, que conta com o aval de Flávio Bolsonaro (PL), para fazer campanha para Tereza Cristina (PP-MS), que também deve entrar na corrida pelo comando do Congresso Nacional.

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Segundo informações do portal Metrópoles, confirmadas pela própria Damares, ela tem atuado como cabo eleitoral de Tereza Cristina, defendendo que a senadora teria maior capacidade de obter apoios 'pragmáticos' contra Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), atual presidente e candidato à reeleição.

Tereza Cristina, assim Marinho e Damares, também foi ministra de Bolsonaro, chegando a ser cotada como vice de Flávio na eleição presidencial deste ano, cenário que não se confirmou diante da decisão de neutralidade do PP, seu partido, no primeiro turno.

Candidatos à presidência do Senado?

Davi Alcolumbre, Rogério Marinho e Tereza Cristina são candidatos ao à presidência do Senado. Enquanto o atual mandatário da Casa tenta sobreviver politicamente com o avanço do bolsonarismo, Marinho tenta emplacar a agenda do grupo, agora liderado por Flávio Bolsonaro, no Congresso.

A eleição de Marinho é vista pelos bolsonaristas como crucial para que pautas como impeachment de ministros Supremo Tribunal Federal (STF) sejam colocadas para votação dentro da Casa.

Já Tereza Cristina é vista como uma representante do agronegócio, o que facilitaria o trânsito com outros setores dentro do Senado. Ela também será, caso eleita, a primeira mulher a presidir o Congresso Nacional.