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Alexandre Aleluia é eleito presidente da Câmara Municipal de Salvador

Vereador do Novo venceu disputa contra Hamilton Assis (PSOL) neste segunda-feira, 9

Leo Almeida
Por
Aleluia recebeu apoios do governo e da oposição
Aleluia recebeu apoios do governo e da oposição - Foto: Rafael Martins | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O vereador Alexandre Aleluia (Novo) foi eleito o novo presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), em votação realizada na tarde desta segunda-feira, 9. O parlamentar venceu a disputa contra Hamilton Assis (PSOL), que havia anunciado sua candidatura na semana passada, e comandará o Legislativo municipal no próximo biênio (2027-2028).

Dos 42 votantes desta segunda, Alexandre Aleluia recebeu 36, enquanto Hamilton somou 5 votos. Desde o lançamento da candidatura, Aleluia conseguiu reunir apoios de vereadores ligados à base do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e de integrantes da oposição.

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O novo presidente assumirá o comando da Câmara em 2027, sucedendo Carlos Muniz (PSDB), que ocupa a presidência desde 2023. Muniz tentou viabilizar uma nova candidatura, mas não obteve respaldo jurídico do Supremo Tribunal Federal (STF) para disputar outra recondução.

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Mesa Diretora

Além da votação para a Presidência da CMS, os vereadores também escolheram os demais membros da Mesa Diretora. A composição ficou da seguinte forma:

  • Rodrigo Amaral (PSDB) - primeiro-vice
  • Duda Sanches (PSDB)- segundo-vice
  • Roberta Caires (Republicanos) - terceira-vice
  • Cláudio Tinoco (União Brasil) - primeiro-secretário
  • Randerson Leal (Podemos)- segundo-secretário
  • Ricardo Almeida (DC) - terceiro-secretário
  • Kel Torres (Republicanos) - quarto-secretário
  • Paulo Magalhães Jr. (União Brasil) - Corregedor
  • João Cláudio Bacelar (Podemos) - Ouvidor
  • Jorge Araújo (PP) - Ouvidor substituto
  • Daniel Alves (PSDB) - 1 vice-presidente suplente
  • Alex Alemão (DC) - 2 vice-presidente suplente
  • Sandro Bahiense (PP) - 1 secretário suplente
  • Fábio Souza (PRD) - 2 secretário suplente

Como funciona a eleição da Câmara?

A escolha da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salvador ocorre a cada dois anos, por meio de votação direta e secreta entre os vereadores. Os parlamentares podem apresentar candidaturas aos cargos que compõem a direção da Casa, e a eleição é realizada em sessão no Plenário Cosme de Farias.

Os votos são depositados em uma urna de prata com mais de 250 anos, trazida de Portugal e utilizada tradicionalmente nas eleições internas do Legislativo municipal.

Urna utilizada na eleição da CMS tem mais de 250 anos
Urna utilizada na eleição da CMS tem mais de 250 anos - Foto: Antonio Queirós | CMS

Para vencer a disputa, o candidato precisa obter a maioria dos votos. O mandato da Mesa Diretora tem duração de dois anos, com possibilidade de recondução caso o comando seja encerrado após o fim da atual legislatura.

Além do presidente, a estrutura administrativa da Mesa Diretora é composta por três vice-presidentes, quatro secretários, corregedor-geral, ouvidor-geral e ouvidora-substituta.

Os votos são depositados em uma urna de prata com mais de 250 anos, trazida de Portugal e utilizada tradicionalmente nas eleições internas do Legislativo municipal.

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alexandre aleluia Câmara Muncipal de Salvador

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