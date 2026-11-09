Câmara de Salvador: candidatura de Hamilton Assis ganha força nas redes sociais

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A disputa pela presidência da Câmara de Salvador, que será definida na tarde desta segunda-feira, 9, ganhou novos contornos. Aliados do candidato Hamilton Assis (PSOL) defenderam o seu legado e projeto político para assumir a cadeira mais alta do Legislativo.

O deputado estadual eleito, Kleber Rosa, do mesmo partido, afirmou que a candidatura do correligionário é uma espécie de “recado dado” dos soteropolitanos contra a base governista.

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“O lançamento da candidatura de Hamilton Assis à presidência da Câmara é o recado dado: Salvador não vai baixar a cabeça pro avanço da extrema-direita! Povo preto e periférico tem lado e tem projeto”, escreveu Rosa, por meio das suas redes sociais.

Já o deputado estadual Hilton Coelho, que perdeu as eleições 2026, defendeu a independência do partido na fiscalização das ações da prefeitura e mencionou a participação popular como característica do partido.

“O PSOL apresenta uma candidatura com compromisso antirracista, independência para fiscalizar a Prefeitura e participação popular nas decisões. Meu companheiro professor Hamilton Assis representa esse projeto. Em uma Salvador de maioria negra, sua candidatura também afirma que nosso povo precisa ocupar os espaços de poder e transformar a política”, disse Coelho em uma publicação no Instagram.

Vereador Hamilton Assis (PSOL) durante sessão na Câmara - Foto: Antonio Queirós | CMS

Hamilton Assis e Alexandre Aleluia: os candidatos à presidência da Câmara

Hamilton Assis disputa a presidência da Casa soteropolitana com o vereador Alexandre Aleluia (Novo), que desponta como favorito ao cargo, com apoio de 35 dos 43 vereadores, incluindo os de oposição.

A expectativa é que Assis acumule quatro votos a favor da sua candidatura nas urnas da CMS, às 14h30, de hoje.

Câmara de Salvador define nova Mesa Diretora nesta segunda-feira, 9

A Câmara Municipal de Salvador realizará, nesta segunda-feira, 9, a partir das 14h30, no Plenário Cosme de Farias, a sessão solene de renovação da Mesa Diretora para o biênio 2027-2028.

A antecipação do pleito foi solicitada por meio de requerimento assinado por 32 vereadores e aprovado em plenário na sessão ordinária do último dia 4, com três abstenções.

O ato de convocação das eleições para renovação da Mesa Diretora foi publicado no Diário Oficial do Legislativo Municipal de quinta-feira, 5.

O que diz o regimento sobre antecipação das eleições?

O Regimento Interno da Casa prevê a possibilidade de antecipação da eleição para a renovação da Mesa Diretora. Conforme o § 3º do artigo 6º, a votação pode ocorrer antes da data regimental mediante requerimento apresentado por qualquer parlamentar, aprovado pela maioria absoluta dos membros da CMS e publicado no Diário Oficial do Legislativo.

Ainda conforme o Regimento Interno, presidirá a sessão solene de renovação da Mesa o vereador mais idoso dentre os presentes (art. 6º, § 2º), excluindo-se o que seja candidato (art. 7º, § 1º).

Oposição libera apoio a Aleluia para a Presidência da Câmara Municipal

A bancada de oposição da Câmara liberou seus vereadores para apoiar a candidatura de Alexandre Aleluia (Novo) pela Presidência do Legislativo da capital baiana. A decisão foi anunciada pelo líder da oposição, Randerson Leal (Podemos), após reunião realizada na terça-feira, 3.

Na ocasião, o vereador participou de um momento da reunião e recebeu uma pauta de compromissos apresentada por líder da bancada.

Entre os compromissos encaminhados estão: