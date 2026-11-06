PSOL lança candidatura para disputar Presidência da Câmara de Salvador

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O vereador Hamilton Assis (PSOL) lançou sua candidatura para a Presidência da Câmara Municipal de Salvador em eleição que será realizada na próxima segunda-feira, 9. O edil irá disputar a cadeira com Alexandre Aleluia (Novo), considerado favorito para suceder Carlos Muniz (PSDB) no comando da Mesa Diretora.

Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 6 , Hamilton Assis destacou os dados da população negra em Salvador e declarou que busca “construir um Legislativo mais democrático e antirracista”.

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“Salvador é uma cidade onde 83,2% da população é preta ou parda. Mas essa maioria ainda não se reflete nos espaços de poder e decisão. Neste Novembro Negro, apresento, junto à bancada do PSOL, minha candidatura à Presidência da Câmara Municipal de Salvador, com um compromisso: construir um Legislativo mais democrático, antirracista, independente e próximo do povo”, escreveu o vereador.

A eleição

A eleição que definirá o novo presidente da CMS deve ser realizada na próxima segunda após a eleição ser antecipada. A movimentação foi possível mediante a aprovação em plenário de um requerimento antecipando a disputa.

Ao todo, o pedido apresentado pelo vereador Alexandre Aleluia (PL) e acatado pelo presidente Carlos Muniz teve 32 assinaturas. A votação em plenário contou com três abstenções dos vereadores: Eliete Paraguassu (PSOL), Silvio Humberto (PSB) e Marta Rodrigues (PT), todos da oposição.

Favorito

Mesmo com a candidatura de Hamilton, Alexandre Aleluia é considerado forte favorito para suceder Carlos Muniz. Nesta semana, o vereador do Novo chegou a 37 apoios declarados, entre os 43 integrantes da CMS, na disputa pela presidência da Casa.

Dentre os apoiadores, há nomes da base do prefeito Bruno Reis (União Brasil), mas também da oposição. Inclusive, o líder do bloco oposicionista, Randerson Leal (Podemos), declarou que votará em Alexandre Aleluia.