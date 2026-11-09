Alexandre Aleluia e Hamilton Assis disputam presidência da Câmara de Salvador

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Os vereadores de Salvador, Alexandre Aleluia (Novo) e Hamilton Assis (PSOL), disputam na tarde desta segunda-feira, 9, a presidência da Câmara Municipal. A sessão solene definirá o nome que comandará o biênio 2027-2028.

Aleluia desponta como o favorito para o cargo e já acumula apoia de 35 dos 43 vereadores da Casa, entre eles, o atual presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), e o líder da oposição, Randerson Leal (Podemos).

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Hamilton Assis, por sua vez, apresentou candidatura como oposição ao nome do Novo. O lançamento da sua candidatura foi apresentada na tarde de sexta-feira passada, 6. A expectativa é que o psolista acumule quatro votos.

Vereador Hamilton Assis (Psol), candidato da oposição - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Eleição na Câmara de Salvador é antecipada para esta segunda-feira, 9

A votação antecipada ocorre após a aprovação de um requerimento, aprovado em plenário, nesta quarta, 4, que abre caminhos para o mecanismo.

Com isso, segundo o regimento interno, a eleição pode ser marcada 24 horas após a aprovação do documento. Ao todo, o pedido apresentado pelo vereador Alexandre Aleluia (PL) e acatado pelo presidente Carlos Muniz (PSB) teve 32 assinaturas.

Já a votação em plenário contou com três abstenções dos vereadores: Eliete Paraguassu (PSOL), Silvio Humberto (PSB) e Marta Rodrigues (PT), todos da oposição.

O que diz o regimento sobre antecipação das eleições?

O Regimento Interno da Casa prevê a possibilidade de antecipação da eleição para a renovação da Mesa Diretora. Conforme o § 3º do artigo 6º, a votação pode ocorrer antes da data regimental mediante requerimento apresentado por qualquer parlamentar, aprovado pela maioria absoluta dos membros da CMS e publicado no Diário Oficial do Legislativo.

Urna para depositar o voto do novo presidente da Câmara - Foto: Antônio Queirós | CMS

Ainda conforme o Regimento Interno, presidirá a sessão solene de renovação da Mesa o vereador mais idoso dentre os presentes (art. 6º, § 2º), excluindo-se o que seja candidato (art. 7º, § 1º).

Oposição libera apoio a Aleluia para a Presidência da Câmara Municipal

A bancada de oposição da Câmara liberou seus vereadores para apoiar a candidatura de Alexandre Aleluia (Novo) pela Presidência do Legislativo da capital baiana. A decisão foi anunciada pelo líder da oposição, Randerson Leal (Podemos), após reunião realizada na terça-feira, 3.

Na ocasião, o vereador participou de um momento da reunião e recebeu uma pauta de compromissos apresentada por líder da bancada.

Entre os compromissos encaminhados estão: