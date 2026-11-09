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Luiz Fux suspende ações sobre fim das bets no Brasil

Ministro do STF toma decisão até julgamento do caso

Cássio Moreira
Por
Luiz Fux suspende todas as ações sobre as bets
Luiz Fux suspende todas as ações sobre as bets - Foto: Luiz Silveira | STF
Eleições 2026

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu as ações judiciais em curso sobre a proibição das apostas esportivas eletrônicas, as chamadas bets.

Segundo Fux, em sua decisão, que atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), os processos serão suspensos até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) por parte da Suprema Corte.

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Fux ainda citou o risco de insegurança jurídica ao país antes da decisão final do STF. Com a determinação, as bets que ainda tinham autorização de funcionamento terão que suspender suas operações.

"Há o risco de insegurança jurídica em decorrência da possibilidade de múltiplas decisões em sentidos divergentes, com o agravante de se tratar de potencial liberação de atividade reconhecidamente danosa e de elevado risco social", diz trecho.

Lula e MP das Bets

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, em setembro deste ano, a Medida Provisória (MP) que encerra as atividades das Bets no Brasil.

"Eu tomei a decisão de tomar medida dura e drástica necessária. É como câncer, ou tira tumor, ou tumor vai matar a gente. [...] Foi muita briga, foi muita discussão, foi muito vamos fazer aquilo, faz tudo, faz nada, faz pela metade, não. Já que tem que fazer, vamos fazer o que tem que ser feito. Acabar com as bets", disparou Lula na época da medida.

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