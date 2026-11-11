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POLÍTICA

Carlos Muniz se encontra com Loyola e aumenta rumores de mudança

Presidente da CMS tem sido ventilado na base governista

Cássio Moreira
Por
Encontro reacende especulação sobre destino
Encontro reacende especulação sobre destino - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Prestes a deixar a presidência da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Carlos Muniz (PSDB) voltou a acender as especulações de uma ida para a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) ao se encontrar com o secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola (PT).

O encontro ocorreu nesta quarta-feira, 11, na Governadoria. Os dois políticos publicaram registros da reunião nas redes sociais, mas não trouxeram detalhes do teor da conversa.

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Nos últimos dias, o nome de Muniz, hoje no arco de alianças do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), passou a ser aventado para compor o grupo governista estadual.

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Em 2022, Muniz apoiou a candidatura de Jerônimo ao Palácio de Ondina, fruto da sua relação com o atual vice-governador Geraldo Júnior (MDB). Em 2024, dois anos depois, o vereador decidiu apoiar a reeleição do prefeito Bruno Reis.

Na eleição deste ano, Muniz apoiou ACM Neto na disputa contra Jerônimo, mas tem restabelecido as relações após o resultado do pleito.

Agendas de Muniz acedem especulações

A agenda de Muniz com Loyola acontece dois dias depois do encontro do tucano com a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), um dos principais pilares do bloco governista.

Questionada sobre o encontro, Ivana desconversou sobre uma possível adesão de Muniz.

“Carlos Muniz é um parceiro é um parceiro. A gente sempre teve essa, ele tá saindo agora da presidência da Câmara. Veio aqui fazer uma visita de cortesia, uma visita de futuro”, pontuou.

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adolpho loyola Carlos Muniz eleições

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