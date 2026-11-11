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POLÍTICA

Deputados do Avante articulam saída e miram filiação ao Podemos

Movimento visa fundo eleitoral após desempenho da sigla

Cássio Moreira
Por
Bloco do Avante deve desembarcar no Podemos
Bloco do Avante deve desembarcar no Podemos - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Um bloco de deputados estaduais e federais do Avante articula a saída do partido, que não atingiu o desempenho mínimo na cláusula de barreira, para se reorganizar em outra legenda, o Podemos.

A informação foi confirmada ao portal A TARDE por interlocutores do Avante, hoje sob a liderança de Ronaldo Carletto, primeiro suplente eleito de Rui Costa (PT) no Senado.

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Uma das fontes afirmou, sob condição de anonimato, que o movimento inicial está na fase de estudos, sem uma mudança sacramentada. A estratégia também envolve a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu.

Renata esteve, em meio ao cenário de especulações, no casamento de Neto Carletto, deputado federal reeleito pelo Avante, no início de novembro, na Bahia.

Além de Carletto e de Pastor Sargento Isidório, também reeleito para a Câmara Federal, o ex-prefeito de Irecê, Elmo Vaz, eleito para seu primeiro mandato como deputado, é outro nome que deve migrar para o Podemos, caso a articulação saia do papel.

Um grupo de deputados estaduais eleitos pelo Avante, com nomes como Vitor Azevedo e Silva Neto, também estuda a mudança para o Podemos.

Por que deputados querem deixar o Avante?

Segundo interlocutores, o bloco planeja deixar o Avante por conta das 'punições' que a sigla deve ter, após não atingir a cláusula de barreira eleição para a Câmara dos Deputados.

Assim, o partido não terá acesso a recursos do fundo eleitoral, assim como não terá direito a fazer inserções em veículos de comunicação.

A legislação eleitoral permite que deputados deixem os partidos sem risco de perda de mandato, caso a legenda não atinja a cláusula de barreira, situação do Avante.

Megafederação está no radar

Prestes a perder uma parcela dos deputados federais e estaduais eleitos na Bahia para o Podemos, o Avante também calcula, a nível nacional, uma mega federação com PRD, Solidariedade, hoje já federados, e PDT.

Esse seria, ainda de acordo com a apuração feita pelo portal A TARDE, um dos motivos para a insatisfação de quadros do Avante no estado.

O portal A TARDE tentou contato com a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

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