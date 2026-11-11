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HOME > POLÍTICA

MONTAGEM DO "LULA 4"

Antes de viajar à Turquia, Lula dá missão a Rui Costa e outros aliados

Presidente reeleito conta com experiência do baiano à frente de áreas estratégicas

Ane Catarine
Por
Rui Costa e Lula
Rui Costa e Lula - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Eleições 2026

Na corrida para montar o governo do próximo mandato, que começa em 5 de janeiro de 2027, o presidente Lula (PT) fez um pedido especial ao senador eleito Rui Costa (PT-BA) antes de viajar à Turquia para participar da COP31: o petista pediu que o aliado elabore um novo plano de infraestrutura.

A missão foi dada durante uma reunião com aliados que tiveram papel estratégico na campanha presidencial.

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A escolha de Rui para reorganizar a área de infraestrutura, segundo informações da coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo, tem relação direta com a atuação dele à frente do Novo PAC.

Durante o terceiro mandato de Lula, o baiano coordenou o programa, que prevê R$ 1,34 trilhão em investimentos até o fim deste ano, distribuídos entre milhares de empreendimentos em diferentes regiões do país.

Segundo o último balanço divulgado pelo governo federal, em junho, R$ 1,3 trilhão, o equivalente a 96,9% do volume previsto, já haviam sido executados pela União.

Dos 41 mil empreendimentos incluídos no programa, 13,7 mil (33,6%) estavam concluídos e outros 17 mil (41,6%) permaneciam em execução.

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Necessidade de organizar os investimentos

Apesar dos números apresentados pelo governo, o Novo PAC também passou a enfrentar questionamentos sobre a transparência e o cumprimento de metas.

No início deste ano, o Tribunal de Contas da União (TCU) apontou problemas na transparência das informações e o descumprimento de metas referentes a 2025.

É nesse contexto que Rui Costa recebeu de Lula a missão de estruturar uma nova proposta para a área.

A tarefa envolve definir as prioridades de infraestrutura do próximo governo, considerando a experiência acumulada na coordenação do Novo PAC e os questionamentos levantados durante sua execução.

Outros nomes também ajudam na montagem do governo

Além de Rui, Lula convocou o senador Camilo Santana (PT-CE), o deputado federal eleito e presidente nacional do PT, Edinho Silva (SP), e o governador do Piauí, Rafael Fonteles.

Os três receberam atribuições específicas:

  • Camilo Santana deverá apresentar uma proposta para a estrutura da Esplanada dos Ministérios;
  • Edinho Silva ficará responsável pela articulação da base aliada no Congresso e pelas negociações políticas para a composição do governo;
  • Rafael Fonteles terá a missão de elaborar um novo modelo de comunicação institucional para os próximos quatro anos.

A intenção do presidente é apresentar um plano de governo definido até o final de novembro.

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