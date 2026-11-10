Senado vai comprar 95 iPhones e 300 celulares para parlamentares

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O Senado abriu licitação para a compra de 95 iPhones 17 ou 18 Pro, além de outros 330 celulares das marcas Samsung e Motorola, que serão disponibilizados para parlamentares e servidores.

Os aparelhos, de acordo com o documento publicado no dia 27 de outubro, serão fornecidos em regime de comodato, isto é, disponibilizados temporariamente durante o período do contrato. O custo mensal por unidade do iPhone será de R$ 582,74.

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Ao todo, a Casa deve desembolsar R$ 6 milhões, no período de 4 anos. O novo pregão também prevê que ao fim da vigência do contrato, o acordo poderá ser renovado por até 10 anos.

Os aparelhos celulares, por sua vez, deverão ser substituídos a cada dois anos.

Senado contrata serviço de telefonia eletrônica

Além da contratação dos aparelhos celulares, o novo pregão eletrônico também prevê a assinatura de serviços de telefonia.

Desta vez, a franquia de dados móveis oferecida para os celulares da linha superior será de 100 GB. Antes, era de 50 GB. Já os celulares intermediários terão 50 GB. Antes, era 20 GB.

Composição da frota e reserva para roaming no exterior

A frota contratada envolverá até 675 conexões e assinaturas móveis, divididas entre diferentes perfis de uso

95 smartphones topo de linha (Tipo 1): modelos iPhone Pro com franquia de 100 GB ;

330 smartphones intermediários (Tipo 2): aparelhos com 50 GB de dados (referência Samsung Galaxy A37 5G ou Motorola Moto G86 5G), ao valor mensal estimado em R$ 139,29 cada ;

100 modems roteadores USB (Tipo 3): com franquia mensal de 50 GB ;

150 chips de dados (SIM Cards): com franquia mensal de 40 GB, sem aparelho associado .

Para cobrir deslocamentos ao exterior, o certame fixou uma reserva orçamentária obrigatória de R$ 576.000,00 destinada exclusivamente a despesas de voz e dados em roaming internacional, o que representa um consumo estimado de R$ 12.000,00 mensais.