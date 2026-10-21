Receita Federal vai vender iPhone 17 por R$ 2,3 mil; saiba como comprar

Um iPhone 17 por R$ 2,3 mil e um iPhone 17 Pro Max por pouco mais de R$ 3,6 mil estão entre as ofertas de um novo leilão da Receita Federal em São Paulo. O edital reúne 203 lotes de mercadorias apreendidas, incluindo 33 lotes de celulares da Apple com preços iniciais abaixo dos praticados no varejo.

As propostas poderão ser enviadas entre 4 e 10 de novembro. Pessoas físicas maiores de 18 anos com CPF regular podem participar, desde que atendam às condições do edital e utilizem uma conta gov.br de nível prata ou ouro.

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Apesar dos valores atrativos, o lance mínimo não corresponde necessariamente ao preço final do aparelho. Impostos, transporte e outras despesas precisam entrar na conta antes de decidir pela compra.

Quais iPhones estão disponíveis no leilão?

O edital nº 0800100/000014/2026 prevê lotes de diferentes mercadorias, mas os celulares chamam a atenção pelos valores iniciais. Entre os modelos anunciados estão:

iPhone 17 de 256 GB: lance mínimo de R$ 2.301;

lance mínimo de R$ 2.301; iPhone 17 Pro: lance mínimo de R$ 3.295;

lance mínimo de R$ 3.295; iPhone 17 Pro Max: lances iniciais entre R$ 3.641 e R$ 3.797.

O leilão também inclui produtos como MacBook Pro com chip M4, iPads, Apple Watches e um iMac. Esses lotes, porém, são restritos a pessoas jurídicas. Pessoas físicas podem disputar os lotes de números 74 a 106, destinados aos iPhones.

Os valores iniciais ficam bem abaixo dos preços de lançamento dos aparelhos no Brasil. Isso não significa, entretanto, que os vencedores conseguirão comprar os dispositivos pelos mesmos valores anunciados no edital.

O preço pode subir durante a disputa

O lance mínimo funciona como ponto de partida. Na etapa de lances, os participantes podem cobrir as ofertas concorrentes, com incrementos mínimos de R$ 100, conforme as regras do leilão.

Além do valor do arremate, o comprador precisa considerar o ICMS e as despesas relacionadas à retirada e ao transporte da mercadoria. Dependendo do lote e do local de armazenamento, esses custos podem aumentar o preço final.

Outro ponto exige atenção: a Receita Federal vende os produtos no estado em que se encontram. Por isso, não há garantia de funcionamento nem possibilidade de reclamar posteriormente por eventuais defeitos, avarias ou divergências nas especificações.

Antes de fazer uma proposta, vale consultar a descrição do lote, as condições de visitação e as regras previstas no edital.

Quem comprar pode revender o iPhone?

Não. A compra por pessoa física é destinada ao uso próprio, sem autorização para revenda dos celulares arrematados. Cada participante também pode apresentar propostas para, no máximo, três lotes de celulares.

A restrição à revenda também se aplica às empresas que comprarem esses aparelhos no leilão. Por isso, a modalidade não deve ser encarada como uma oportunidade para adquirir os dispositivos e comercializá-los posteriormente.

Como retirar o aparelho após o arremate?

Embora o leilão seja eletrônico e permita a participação de moradores de diferentes estados, a Receita Federal não envia os produtos pelos Correios nem por transportadoras.

Os lotes estão armazenados em unidades no bairro do Ipiranga, na capital paulista, e nos municípios de Piracicaba, Araraquara e Bauru, no interior de São Paulo. O iPhone 17 de 256 GB, por exemplo, está em Bauru.

Quem vencer a disputa precisa organizar a retirada no local indicado. Também é possível enviar um representante, desde que ele apresente procuração específica assinada pelo gov.br ou com firma reconhecida em cartório, conforme as exigências do edital.

O prazo para retirar a mercadoria é de 30 dias. Se o vencedor não cumprir essa obrigação, o lote poderá ser considerado abandonado, sem devolução do dinheiro pago.

Como participar do leilão da Receita Federal?

O procedimento é realizado pelo Sistema de Leilão Eletrônico, acessado por meio do e-CAC. Para participar, é necessário ter uma conta gov.br de nível prata ou ouro e atender às demais exigências previstas no edital.

Confira as principais datas:

4 de novembro, às 8h: abertura do prazo para envio das propostas;

abertura do prazo para envio das propostas; 10 de novembro, às 21h: encerramento do período de propostas;

encerramento do período de propostas; 12 de novembro, às 9h: abertura da sessão pública;

abertura da sessão pública; 12 de novembro, às 10h: início da disputa de lances.

Durante o período previsto, os interessados também podem agendar visitas para examinar os lotes, conforme as condições estabelecidas pela Receita Federal.

Quem vencer deve pagar o valor integral até o primeiro dia útil seguinte à confirmação do resultado. O não pagamento pode resultar em multa de 20% sobre o valor de avaliação do lote e impedimento de participar de licitações federais por até três anos, conforme as regras aplicáveis.

O edital completo está disponível no Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal. Consultar as condições de cada lote antes de apresentar uma proposta é fundamental para avaliar se o desconto realmente compensa.