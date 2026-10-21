Fecomércio promove 2ª edição do projeto Mulher + Comércio

O empreendedorismo feminino está prestes a ganhar mais um impulso na Bahia. O Sebrae Bahia, em parceria com o Sistema Comércio BA (Fecomércio, Sesc e Senac), anunciou o lançamento do programa Mulher + Comércio 2026 nesta quarta-feira, 21.

Em sua segunda edição, o evento promove a capacitação para empreendedoras de diversos segmentos em Salvador, com uma programação recheada de palestras, cursos, mentorias coletivas e oficinas práticas gratuitas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As atividades serão divididas em dois dias: 28 e 29 de outubro de 2026, quarta e quinta-feira, das 9h às 18h. Todas elas acontecem na Casa do Comércio, localizada no bairro Caminho das Árvores.

As inscrições são limitadas e podem ser feitas de maneira gratuita, através da plataforma Sympla.

Destaque feminino no empreendedorismo

O Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), Kelsor Fernandes, afirmou que as mulheres são destaque no setor do empreendedorismo e merecem cada vez mais visibilidade em eventos como este.

“Nada mais justo do que a Fecomércio, enquanto representante desse segmento do comércio de bens, serviços e turismo, estar aqui apoiando as mulheres que querem realmente empreender e se capacitar”, disse ele durante coletiva de imprensa no evento de lançamento.

Kelsor Fernandes, Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

“Sabemos que é difícil para caramba ser empreendedor nesse país, em especial as mulheres, que tem sempre uma jornada a mais de casa. Então, nós da Fecomércio nos sentimos muito felizes em poder estar participando desse segmento importante da nossa economia para ajudá-las a desenvolverem melhor os seus trabalhos”, reforçou.

O Diretor Superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, também reforça a importância do programa para a formação de mulheres que muitas vezes não possuem tempo para investir em seus negócios.

Jorge Khoury, Diretor Superintendente do Sebrae Bahia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

“O Sebrae está do lado da Fecomércio exatamente com esse propósito de fazer mais pelas mulheres. Nós temos dentro do Sebrae alguns trabalhos voltados para mulher empreendedora e o objetivo é fazer com que elas continuem fazendo o melhor que elas podem com as orientações que a gente puder trazer”, disparou.

“Esse é o segundo evento e eu não tenho dúvida que temos dado a nossa contribuição junto com a Fecomércio para fazer cada vez melhor e impulsionar o empreendedorismo feminino aqui no nosso estado”, completou.

Mulheres impulsionam mulheres

Por trás de todo empreendimento existe uma mulher impulsionando a outra. Além de capacitar tecnicamente estas empreendedoras baianas, o Mulher + Comércio 2026 pretende destacar as conexões femininas nos negócios, criando uma grande rede de apoio.

E é isso que reforça a Secretária Estadual de Políticas para as Mulheres da Bahia, Camilla Batista. “Nós estamos falando de uma economia ativa onde as mulheres estão sendo protagonistas do processo de empreendedorismo, tanto o empreendedorismo de sobrevivência como o empreendedorismo de sucesso”, afirmou.

Camilla Batista, Secretária Estadual de Políticas para as Mulheres da Bahia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

“Em desenvolvimento de comércio temos hoje uma grande potência da participação feminina e é fundamental que esses órgãos, principalmente o Sebrae, garantam essa autonomia econômica para as mulheres que estão iniciando no empreendedorismo”, destacou.

A secretária de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) através da Prefeitura de Salvador, Fernanda Lordelo, também aponta que o empreendedorismo ajuda as mulheres a saírem de ciclos de violência doméstica, devido à autonomia financeira.

Fernanda Lordelo, Secretária de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

“A autonomia financeira é uma das maiores portas de saída da mulher do ciclo de violência. Dentro das políticas públicas de gênero no município de Salvador nós potencializamos exatamente esse fortalecimento econômico. Então, essas ações são fundamentais para essas mulheres”, disse.

“O próprio Fecomércio fez inscrição especial para as mulheres da Exponencial, trazendo também as políticas públicas às mulheres em vulnerabilidade que tem projetos, para que sejam empreendedoras em fase inicial e possam participar desse momento com a gente”, concluiu.