Papa Leão XIV pode vir ao Brasil em 2027 para encontro com Lula

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O papa Leão XIV pode visitar o Brasil e se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2027. A possibilidade foi divulgada pela Folha de S.Paulo, após acesso a informações sobre os convites enviados ao Vaticano.

A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) entregou um convite formal ao pontífice durante a audiência anual realizada em janeiro.

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Além disso, o arcebispo de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros Silva, também levou ao Vaticano um convite para que Leão XIV participe do 19º Congresso Eucarístico Nacional (CEN), previsto para acontecer na capital goiana entre os dias 3 e 7 de setembro de 2027.

Caso aconteça, a visita ao Brasil será a primeira de um papa ao país desde julho de 2013, quando Francisco esteve no Rio de Janeiro para participar da Jornada Mundial da Juventude.

Papa enviou mensagem a Lula durante sobrevoo do Brasil

Na sexta-feira, 6, Leão XIV enviou uma mensagem ao presidente Lula enquanto sobrevoava o espaço aéreo brasileiro a caminho do Uruguai, onde iniciou uma viagem apostólica pela América Latina.

Na ocasião, o pontífice desejou unidade e paz ao povo brasileiro. Lula agradeceu a mensagem e aproveitou para renovar o convite para que o papa visite o país.

A mensagem foi enviada por meio de um telegrama, prática diplomática tradicional do Vaticano durante viagens internacionais.

Lula e Leão XIV já se encontraram no Vaticano

O presidente Lula e o papa Leão XIV se reuniram pela primeira vez em 13 de outubro de 2025, durante uma audiência no Palácio Apostólico, no Vaticano. O encontro durou cerca de 30 minutos e teve como pauta temas como combate à fome, desigualdade social, fé e desafios globais.

Na ocasião, Lula convidou o pontífice para participar da COP30, realizada em Belém, no Pará. Leão XIV, porém, não pôde comparecer devido aos compromissos relacionados ao Jubileu da Esperança.