Papa Leão XIV não fará novos tratamento após retirada de tumor

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De acordo com os médicos do Papa Leão XIV, o pontífice não precisará passar por novos tratamentos após a retirada de um tumor no pulmão direito. Os exames realizados após a cirurgia confirmaram que o câncer permaneceu localizado, sem sinais de disseminação da doença.

A avaliação foi divulgada na última quarta-feira, 21, pelo Vaticano. Leão XIV, de 71 anos, foi submetido ao procedimento em 13 de outubro, quando teve o lobo inferior do pulmão direito removido. O diagnóstico foi de adenocarcinoma pulmonar, tipo mais comum de câncer de pulmão.

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Em comunicado, o cirurgião-chefe do papa, Stefano Margaritora, e o médico pessoal do pontífice, Luigi Carbone, informaram que os exames histológicos e as análises de biologia molecular do tecido retirado confirmaram o diagnóstico. “Uma avaliação oncológica posterior confirmou que não é necessária nenhuma terapia adicional”, afirmaram.

Papa poderá manter viagem à América do Sul?

A recuperação também levanta dúvidas sobre a agenda internacional do pontífice. Está prevista uma viagem ao Uruguai, à Argentina e ao Peru entre os dias 6 e 17 de novembro, mas ainda não havia confirmação sobre a manutenção do roteiro.

Na semana passada, Margaritora afirmou que não existia “nenhuma razão clínica” que impedisse Leão XIV de viajar. O secretário de Estado do Vaticano, por sua vez, indicou que o papa poderá precisar adaptar o ritmo dos compromissos para favorecer a recuperação.

O pontífice recebeu alta hospitalar no último sábado, 17, e vem retomando gradualmente as atividades. Na terça-feira, 20, voltou à Praça de São Pedro para participar da audiência semanal com peregrinos.