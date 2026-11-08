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Papa Leão XIV cobra que crescimento econômico alcance os mais pobres na Argentina

Em encontro com Javier Milei, pontífice defendeu respeito às diferenças

Victoria Isabel
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A declaração ocorreu diante do presidente argentino, Javier Milei
A declaração ocorreu diante do presidente argentino, Javier Milei - Foto: Foto por TIZIANA FABI / AFP

O papa Leão XIV defendeu, neste domingo, 8, que o crescimento econômico também beneficie a população mais vulnerável. Durante seu primeiro discurso em Buenos Aires, na Argentina, o pontífice pediu atenção aos mais necessitados e respeito a quem pensa diferente. A declaração ocorreu diante do presidente argentino, Javier Milei, cuja política de austeridade fiscal é alvo de questionamentos da Igreja Católica pelo impacto social dos cortes.

No Palácio Liberdade, diante de autoridades e do chefe de Estado argentino, Leão XIV mencionou trabalhadores, idosos e pessoas que, mesmo empregadas, não conseguem garantir o sustento das próprias famílias.

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“Cabe favorecer tudo o que crie oportunidades, estimule a iniciativa privada e permita que o crescimento alcance também aqueles que encontram maiores dificuldades. A economia deve estar a serviço da pessoa e não a pessoa a serviço da economia”, afirmou o papa.

A Igreja Católica argentina tem manifestado preocupação com os efeitos sociais das medidas de ajuste implementadas pelo governo Milei, especialmente nas áreas de saúde, educação e previdência.

Em sua fala, o presidente defendeu a política econômica adotada pela gestão e mencionou o princípio do bem comum. Segundo ele, o governo precisa agir sem comprometer as próximas gerações para beneficiar a população atual.

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Papa defende respeito às diferenças e diálogo

Leão XIV também fez um apelo pelo cuidado com as palavras na vida pública e pela construção de um ambiente democrático baseado no diálogo.

O pontífice afirmou que a democracia se fortalece com a escuta, a busca por acordos e a capacidade de reconhecer quem tem opiniões diferentes como alguém que compartilha o mesmo destino nacional.

A declaração ocorre em um contexto no qual Milei costuma fazer críticas públicas a adversários políticos e jornalistas. Durante a campanha eleitoral, o presidente chegou a insultar o então papa Francisco, antecessor de Leão XIV, por suas manifestações em defesa da justiça social.

Depois de assumir a Presidência, Milei moderou o discurso e visitou Francisco no Vaticano. Neste domingo, o presidente argentino classificou o antecessor de Leão XIV como uma figura excepcional.

O papa também abordou o combate ao crime organizado e destacou que a integridade dos governantes é fundamental para a solidez das instituições. “A corrupção corrói a confiança dos cidadãos”, declarou.

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Argentina Javier Milei Papa Leão XIV

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