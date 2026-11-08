Elon Musk investe R$ 105 bilhões em fábrica de IA do tamanho de 1.300 Maracanãs

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Elon Musk oficializou um dos planos industriais mais ousados: a construção da Terafab, complexo que promete se tornar a maior fábrica de chips de inteligência artificial do planeta.

Projetada para ser instalada no condado de Grimes, no Texas, a iniciativa reunirá diretamente os ecossistemas da Tesla, SpaceX e xAI, mobilizando um investimento estimado em ao menos US$ 20 bilhões, cerca de R$ 105 bilhões na cotação atual.

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A estrutura impressiona pelas dimensões físicas. O projeto prevê uma área construída de aproximadamente 9,3 milhões de metros quadrados (100 milhões de pés quadrados).

Para efeito de comparação, o espaço equivale a mais de 1.300 campos de futebol com as medidas oficiais do gramado do Maracanã, colocando a instalação entre os maiores complexos fabris contínuos da história da humanidade.

Demanda apresentada por Elon Musk

A decisão de erguer uma fábrica própria decorre do gargalo enfrentado pelo setor de semicondutores. Segundo Musk, a cadeia global de suprimentos, liderada por fornecedoras como TSMC, Samsung e Micron, não terá fôlego para entregar o volume de componentes que suas empresas vão exigir nos próximos anos.

A produção da Terafab será dividida em duas frentes tecnológicas principais, uma focada no fornecimento de hardware para os carros autônomos da Tesla e para a escala de montagem do robô humanoide Optimus.

A outra destinada ao desenvolvimento de chips de alta potência para equipar satélites da SpaceX voltados a data centers orbitais.

A meta anunciada é atingir uma capacidade operacional de 1 terawatt de potência computacional por ano. Em termos comparativos, essa escala energética equivale a cerca de 71 vezes a potência de geração da Usina Hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores geradoras de energia limpa do planeta.

Início em Austin e desafios pela frente

Os passos iniciais do empreendimento começam articulados a partir da sede da Tesla, em Austin. Apesar do impacto dos números apresentados, o projeto ainda não conta com um cronograma público de entrega ou data oficial de inauguração.

Analistas de mercado apontam que, embora o histórico de Elon Musk inclua anúncios que sofreram atrasos significativos de calendário, a viabilização da Terafab é tratada internamente como prioridade de sobrevivência operacional para sustentar a corrida tecnológica da xAI e a autonomia robótica de suas companhias.