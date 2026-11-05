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DEU RUIM!

Elon Musk perde mais de R$ 200 bilhões após derrota de aliados de Trump

Fortuna do bilionário caiu US$ 34,5 bilhões

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Imagem ilustrativa da imagem Elon Musk perde mais de R$ 200 bilhões após derrota de aliados de Trump
Foto: NURPHOTO VIA AFP

A derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos provocou impactos na fortuna de Elon Musk. Após o resultado, as ações da Tesla e da SpaceX registraram queda, reduzindo a fortuna em US$ 34,5 bilhões (cerca de R$ 189 bilhões) até o meio-dia de quarta-feira, 4.

Segundo a Forbes, o patrimônio passou de US$ 901 bilhões (R$ 4,94 trilhões) para pouco mais de US$ 859 bilhões (R$ 4,71 trilhões). Às 17h, as ações da SpaceX registravam queda de 5,22%.

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O resultado eleitoral aumentou ainda as preocupações do mercado sobre o futuro dos negócios do bilionário, já que suas empresas ligadas à inteligência artificial e à infraestrutura digital podem enfrentar maior fiscalização e obstáculos regulatórios.

O empresário investiu cerca de US$ 446 milhões em candidatos e grupos aliados ao partido, tornando-se o maior doador individual da política americana moderna. Além disso, cerca de US$ 216 milhões desse total foram destinados ao America PAC, comitê criado para impulsionar candidaturas conservadoras.

Mesmo com o investimento, os republicanos não evitaram uma derrota expressiva nas urnas.

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Quais empresas podem ser afetadas?

No Texas, a democrata Gina Hinojosa derrotou Greg Abbott e se tornou a primeira democrata eleita governadora do estado em mais de três décadas. Durante a campanha, ela criticou os benefícios fiscais concedidos às empresas de Musk e defendeu a suspensão de novas aprovações para centros de dados até a criação de regras mais rígidas para o setor.

No Congresso, Robert Garcia, que deve assumir a presidência da Comissão de Fiscalização da Câmara, também é um dos críticos do empresário. Após o resultado das eleições, ele publicou uma mensagem direcionada aos republicanos e seus aliados: "Procurem um advogado".

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