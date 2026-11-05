Mudança histórica na safra de cacau da Bahia para controlar preços e investimentos

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A produção de cacau na Bahia passará a contar com uma estimativa oficial e anual de safra construída a partir de informações coletadas diretamente nas propriedades rurais. Representantes da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) e de órgãos estaduais e federais reuniram-se nesta quarta-feira, 4, na sede da Ceplac, em Ilhéus, para estruturar a metodologia do levantamento.

A ação é desdobramento de um acordo de cooperação técnica firmado em outubro entre o Governo da Bahia e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O objetivo central da medida é padronizar as estatísticas da lavoura baiana, trazendo maior previsibilidade ao mercado nacional e aperfeiçoando a formação de preços do fruto no Brasil.

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"Os novos dados permitirão estimar o volume de produção e ampliar a base de informações para orientar decisões sobre cultivo, comercialização e investimentos, além de apoiar políticas públicas e o planejamento do produtor sobre crédito rural e seguro agrícola", comentou Vivaldo Gois, Secretário da Agricultura da Bahia (Seagri).

Trabalho de campo e visitas técnicas às propriedades

Durante a reunião em Ilhéus, as equipes técnicas definiram a criação de Grupos de Trabalho (GTs), alinharam os modelos estatísticos e estabeleceram a divisão de tarefas entre as instituições participantes.

A operação de campo prevê visitas presenciais a produtores baianos com aplicação de questionários detalhados.

Foco da pesquisa : Levantamento minucioso sobre área plantada, área efetivamente colhida e volume total produzido;

: Levantamento minucioso sobre área plantada, área efetivamente colhida e volume total produzido; Execução técnica : Equipes especializadas farão o mapeamento das regiões produtoras para garantir dados fiéis à realidade de cada microrregião;

: Equipes especializadas farão o mapeamento das regiões produtoras para garantir dados fiéis à realidade de cada microrregião; Instituições envolvidas : O plano reúne IBGE, Embrapa, SDR, Bahiater, CAR, Casa Civil e universidades.

: O plano reúne IBGE, Embrapa, SDR, Bahiater, CAR, Casa Civil e universidades.



Bahia terá previsão anual inédita da safra de cacau - Foto: Fernando Vivas/GovBa

Impacto na transparência e no mercado do cacau

Segundo o diretor-presidente da Ceplac, Thiago Guedes, a presença de técnicos em campo garantirá a precisão necessária para subsidiar tanto os produtores quanto os agentes financeiros.

Com os novos números consolidados, a expectativa do setor é eliminar distorções de mercado decorrentes da falta de dados estatísticos unificados, fortalecendo a posição do cacau baiano na cadeia produtiva nacional e internacional.