CRÉDITO RURAL
Mudança histórica na safra de cacau da Bahia para controlar preços e investimentos
Iniciativa é fruto de acordo entre Governo do Estado e Ministério da Agricultura
A produção de cacau na Bahia passará a contar com uma estimativa oficial e anual de safra construída a partir de informações coletadas diretamente nas propriedades rurais. Representantes da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) e de órgãos estaduais e federais reuniram-se nesta quarta-feira, 4, na sede da Ceplac, em Ilhéus, para estruturar a metodologia do levantamento.
A ação é desdobramento de um acordo de cooperação técnica firmado em outubro entre o Governo da Bahia e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O objetivo central da medida é padronizar as estatísticas da lavoura baiana, trazendo maior previsibilidade ao mercado nacional e aperfeiçoando a formação de preços do fruto no Brasil.
"Os novos dados permitirão estimar o volume de produção e ampliar a base de informações para orientar decisões sobre cultivo, comercialização e investimentos, além de apoiar políticas públicas e o planejamento do produtor sobre crédito rural e seguro agrícola", comentou Vivaldo Gois, Secretário da Agricultura da Bahia (Seagri).
Trabalho de campo e visitas técnicas às propriedades
Durante a reunião em Ilhéus, as equipes técnicas definiram a criação de Grupos de Trabalho (GTs), alinharam os modelos estatísticos e estabeleceram a divisão de tarefas entre as instituições participantes.
A operação de campo prevê visitas presenciais a produtores baianos com aplicação de questionários detalhados.
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- Foco da pesquisa: Levantamento minucioso sobre área plantada, área efetivamente colhida e volume total produzido;
- Execução técnica: Equipes especializadas farão o mapeamento das regiões produtoras para garantir dados fiéis à realidade de cada microrregião;
- Instituições envolvidas: O plano reúne IBGE, Embrapa, SDR, Bahiater, CAR, Casa Civil e universidades.
Impacto na transparência e no mercado do cacau
Segundo o diretor-presidente da Ceplac, Thiago Guedes, a presença de técnicos em campo garantirá a precisão necessária para subsidiar tanto os produtores quanto os agentes financeiros.
Com os novos números consolidados, a expectativa do setor é eliminar distorções de mercado decorrentes da falta de dados estatísticos unificados, fortalecendo a posição do cacau baiano na cadeia produtiva nacional e internacional.