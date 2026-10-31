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Natal sem Peru? Entenda se doença aviária afetará ceia de final de ano

O Brasil detectou a doença de Newcastle em uma granja de perus, no dia 18 de outubro

Carla Melo
Por
Doença aviária pode mudar planos do setor aviculário
Doença aviária pode mudar planos do setor aviculário - Foto: Divulgação

Durante décadas, datas comemorativas ganharam destaques diante da aproximação com costumes e culinárias peculiares em cada parte do mundo: é impossível não associar a Páscoa com ovos de chocolate ou o São João com o milho.

Em poucos dias, o Natal, celebração cristã comum em vários lugares do mundo, se prepara para o aquecimento nas compras que inclui o peru como item indispensável na ceia de final de ano. Entretanto, a detecção de uma doença aviária pode mudar os planos no setor aviculário.

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No último domingo, 18, o Brasil anunciou a detecção da doença de Newcastle em uma granja de perus, em Nova Itaberaba, em Santa Catarina, o que fez com que o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) atuasse com medidas de controle, contenção e erradicação do foco na região.

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O estabelecimento foi interditado pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO), com a suspensão da movimentação de aves, mantendo-as na propriedade, até atualização da investigação. Além disso, 6 mil aves foram abatidas para combater o foco da doença na região.

O que é a doença de Newcastle?

A doença de Newcastle (DNC) é uma enfermidade viral altamente contagiosa e frequentemente grave, registrada em todo o mundo, que afeta mais de 200 espécies de aves. registrada em todo o mundo.

Os sintomas são:

  • Espirros e respiração ofegante;
  • Asas caídas
  • Pernas distendidas
  • Torção de cabeça e pescoço
  • Falta de apetite
  • Diarreia esverdeada.

Doença atinge humanos?

Apesar de ser uma doença altamente contagiosa e ter tido medidas de contenção para controlar a ocorrência, segundo a OMSA, a doença é classificada como uma zoonose de menor importância, o que significa que o vírus pode infectar pessoas, mas as manifestações clínicas geralmente são leves e passageiras.

A conjuntivite está entre os principais sintomas associados à infecção humana. A exposição ocorre sobretudo pelo contato direto com aves infectadas ou materiais contaminados, situação que merece atenção especial entre profissionais envolvidos na criação, no manejo e na manipulação desses animais.

O consumo de produtos avícolas permanece seguro, sem contraindicações, informou o MAPA, em nota oficial. Portanto, o consumo de carnes e ovos devidamente cozidos continua sendo considerado seguro.

Vai faltar peru no Natal?

Apesar do cenário econômico e zoosanitário, a oferta das aves para o Natal no Brasil não será afetada. É o que aponta a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) ao portal A TARDE.

De acordo com a associação não haverá comprometimento da oferta de perus e outras aves natalinasno mercado brasileiro, já que grande parte dos produtos destinados às festas de fim de ano já está pronta.

“O abastecimento para o Natal está assegurado no cenário atual. Também é fundamental esclarecer que Newcastle é uma questão de sanidade animal. Conforme o MAPA, o consumo de produtos avícolas submetidos à inspeção oficial permanece seguro, sem contraindicações para a população”, disse a ABPA.

Impactos econômicos da Newcastle

Um dia após a divulgação da investigação, o MAPA anunciou que algumas restrições temporárias foram impostas em alguns países ao Brasil. Alguns produtos tiveram exportações suspensas, entre eles estão:

Suspensão de importação provenientes de todo o Brasil (México):

  • Aves vivas;
  • Carne e miúdos de aves;
  • Ovos férteis;
  • Pintinhos de até três dias;
  • Aves canoras, ornamentais ou de rapina destinadas à comercialização;
  • Aves de companhia.

Suspensão das importações provenientes de Santa Catarina (China):

  • Carne de aves

Suspensão das importações provenientes de Santa Catarina (Chile)

  • Ovos férteis;
  • Ovos SPF;
  • Pintinhos de um dia;
  • Aves ornamentais;
  • Carne fresca de aves;
  • Ovos para consumo humano;
  • Produtos cárneos contendo carne fresca de aves

O MAPA não informou o impacto na balança comercial e na economia brasileira com a suspensão das exportações a esses países. Segundo a ABPA, também não há estimativas consolidadas de perdas em volumes ou valores.

De acordo com a associação, os efeitos dependem da duração e da abrangência das restrições, dos produtos envolvidos e das possibilidades de redirecionamento dos embarques, uma vez que há restrições de alcance nacional, estadual ou limitadas à área sob controle sanitário, além de condições específicas por produto.

“A ABPA mantém interlocução com o MAPA para apoiar as negociações com os países importadores. O redirecionamento de produtos para outros mercados também é uma alternativa para reduzir os impactos”, disse a associação.

O que é a doença de Newcastle?

A doença de Newcastle (DNC) é uma enfermidade viral altamente contagiosa que afeta mais de 200 espécies de aves. Os principais sintomas incluem espirros, respiração ofegante e falta de apetite.

A doença de Newcastle pode afetar humanos?

Enquanto a DNC é contagiosa entre aves, sua transmissão para humanos é rara e, quando ocorre, geralmente resulta em sintomas leves, como conjuntivite, especialmente para aqueles que lidam com aves.

O consumo de carne e ovos avícolas é seguro durante um surto de DNC?

Sim, o Ministério da Agricultura assegurou que o consumo de produtos avícolas devidamente cozidos é seguro, não havendo contraindicações para a população.

Haverá falta de peru no Natal devido à doença de Newcastle?

Não, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a oferta de perus e outras aves para o Natal não será comprometida, já que muitos produtos estão prontos para o mercado.

Quais são os impactos econômicos da doença de Newcastle nas exportações brasileiras?

A DNC resultou em restrições temporárias às importações de produtos avícolas brasileiro em vários países, mas o impacto total na balança comercial ainda não foi quantificado.

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