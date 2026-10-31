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Natal sem Peru? Entenda se doença aviária afetará ceia de final de ano
O Brasil detectou a doença de Newcastle em uma granja de perus, no dia 18 de outubro
Durante décadas, datas comemorativas ganharam destaques diante da aproximação com costumes e culinárias peculiares em cada parte do mundo: é impossível não associar a Páscoa com ovos de chocolate ou o São João com o milho.
Em poucos dias, o Natal, celebração cristã comum em vários lugares do mundo, se prepara para o aquecimento nas compras que inclui o peru como item indispensável na ceia de final de ano. Entretanto, a detecção de uma doença aviária pode mudar os planos no setor aviculário.
No último domingo, 18, o Brasil anunciou a detecção da doença de Newcastle em uma granja de perus, em Nova Itaberaba, em Santa Catarina, o que fez com que o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) atuasse com medidas de controle, contenção e erradicação do foco na região.
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O estabelecimento foi interditado pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO), com a suspensão da movimentação de aves, mantendo-as na propriedade, até atualização da investigação. Além disso, 6 mil aves foram abatidas para combater o foco da doença na região.
O que é a doença de Newcastle?
A doença de Newcastle (DNC) é uma enfermidade viral altamente contagiosa e frequentemente grave, registrada em todo o mundo, que afeta mais de 200 espécies de aves. registrada em todo o mundo.
Os sintomas são:
- Espirros e respiração ofegante;
- Asas caídas
- Pernas distendidas
- Torção de cabeça e pescoço
- Falta de apetite
- Diarreia esverdeada.
Doença atinge humanos?
Apesar de ser uma doença altamente contagiosa e ter tido medidas de contenção para controlar a ocorrência, segundo a OMSA, a doença é classificada como uma zoonose de menor importância, o que significa que o vírus pode infectar pessoas, mas as manifestações clínicas geralmente são leves e passageiras.
A conjuntivite está entre os principais sintomas associados à infecção humana. A exposição ocorre sobretudo pelo contato direto com aves infectadas ou materiais contaminados, situação que merece atenção especial entre profissionais envolvidos na criação, no manejo e na manipulação desses animais.
O consumo de produtos avícolas permanece seguro, sem contraindicações, informou o MAPA, em nota oficial. Portanto, o consumo de carnes e ovos devidamente cozidos continua sendo considerado seguro.
Vai faltar peru no Natal?
Apesar do cenário econômico e zoosanitário, a oferta das aves para o Natal no Brasil não será afetada. É o que aponta a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) ao portal A TARDE.
De acordo com a associação não haverá comprometimento da oferta de perus e outras aves natalinasno mercado brasileiro, já que grande parte dos produtos destinados às festas de fim de ano já está pronta.
“O abastecimento para o Natal está assegurado no cenário atual. Também é fundamental esclarecer que Newcastle é uma questão de sanidade animal. Conforme o MAPA, o consumo de produtos avícolas submetidos à inspeção oficial permanece seguro, sem contraindicações para a população”, disse a ABPA.
Impactos econômicos da Newcastle
Um dia após a divulgação da investigação, o MAPA anunciou que algumas restrições temporárias foram impostas em alguns países ao Brasil. Alguns produtos tiveram exportações suspensas, entre eles estão:
Suspensão de importação provenientes de todo o Brasil (México):
- Aves vivas;
- Carne e miúdos de aves;
- Ovos férteis;
- Pintinhos de até três dias;
- Aves canoras, ornamentais ou de rapina destinadas à comercialização;
- Aves de companhia.
Suspensão das importações provenientes de Santa Catarina (China):
- Carne de aves
Suspensão das importações provenientes de Santa Catarina (Chile)
- Ovos férteis;
- Ovos SPF;
- Pintinhos de um dia;
- Aves ornamentais;
- Carne fresca de aves;
- Ovos para consumo humano;
- Produtos cárneos contendo carne fresca de aves
O MAPA não informou o impacto na balança comercial e na economia brasileira com a suspensão das exportações a esses países. Segundo a ABPA, também não há estimativas consolidadas de perdas em volumes ou valores.
De acordo com a associação, os efeitos dependem da duração e da abrangência das restrições, dos produtos envolvidos e das possibilidades de redirecionamento dos embarques, uma vez que há restrições de alcance nacional, estadual ou limitadas à área sob controle sanitário, além de condições específicas por produto.
“A ABPA mantém interlocução com o MAPA para apoiar as negociações com os países importadores. O redirecionamento de produtos para outros mercados também é uma alternativa para reduzir os impactos”, disse a associação.
O que é a doença de Newcastle?
A doença de Newcastle (DNC) é uma enfermidade viral altamente contagiosa que afeta mais de 200 espécies de aves. Os principais sintomas incluem espirros, respiração ofegante e falta de apetite.
A doença de Newcastle pode afetar humanos?
Enquanto a DNC é contagiosa entre aves, sua transmissão para humanos é rara e, quando ocorre, geralmente resulta em sintomas leves, como conjuntivite, especialmente para aqueles que lidam com aves.
O consumo de carne e ovos avícolas é seguro durante um surto de DNC?
Sim, o Ministério da Agricultura assegurou que o consumo de produtos avícolas devidamente cozidos é seguro, não havendo contraindicações para a população.
Haverá falta de peru no Natal devido à doença de Newcastle?
Não, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a oferta de perus e outras aves para o Natal não será comprometida, já que muitos produtos estão prontos para o mercado.
Quais são os impactos econômicos da doença de Newcastle nas exportações brasileiras?
A DNC resultou em restrições temporárias às importações de produtos avícolas brasileiro em vários países, mas o impacto total na balança comercial ainda não foi quantificado.