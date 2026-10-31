Natal sem Peru? Entenda se doença aviária afetará ceia de final de ano

Durante décadas, datas comemorativas ganharam destaques diante da aproximação com costumes e culinárias peculiares em cada parte do mundo: é impossível não associar a Páscoa com ovos de chocolate ou o São João com o milho.

Em poucos dias, o Natal, celebração cristã comum em vários lugares do mundo, se prepara para o aquecimento nas compras que inclui o peru como item indispensável na ceia de final de ano. Entretanto, a detecção de uma doença aviária pode mudar os planos no setor aviculário.

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No último domingo, 18, o Brasil anunciou a detecção da doença de Newcastle em uma granja de perus, em Nova Itaberaba, em Santa Catarina, o que fez com que o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) atuasse com medidas de controle, contenção e erradicação do foco na região.

O estabelecimento foi interditado pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO), com a suspensão da movimentação de aves, mantendo-as na propriedade, até atualização da investigação. Além disso, 6 mil aves foram abatidas para combater o foco da doença na região.

O que é a doença de Newcastle?

A doença de Newcastle (DNC) é uma enfermidade viral altamente contagiosa e frequentemente grave, registrada em todo o mundo, que afeta mais de 200 espécies de aves. registrada em todo o mundo.

Os sintomas são:

Espirros e respiração ofegante;

Asas caídas

Pernas distendidas

Torção de cabeça e pescoço

Falta de apetite

Diarreia esverdeada.

Doença atinge humanos?

Apesar de ser uma doença altamente contagiosa e ter tido medidas de contenção para controlar a ocorrência, segundo a OMSA, a doença é classificada como uma zoonose de menor importância, o que significa que o vírus pode infectar pessoas, mas as manifestações clínicas geralmente são leves e passageiras.

A conjuntivite está entre os principais sintomas associados à infecção humana. A exposição ocorre sobretudo pelo contato direto com aves infectadas ou materiais contaminados, situação que merece atenção especial entre profissionais envolvidos na criação, no manejo e na manipulação desses animais.

O consumo de produtos avícolas permanece seguro, sem contraindicações, informou o MAPA, em nota oficial. Portanto, o consumo de carnes e ovos devidamente cozidos continua sendo considerado seguro.

Vai faltar peru no Natal?

Apesar do cenário econômico e zoosanitário, a oferta das aves para o Natal no Brasil não será afetada. É o que aponta a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) ao portal A TARDE.

De acordo com a associação não haverá comprometimento da oferta de perus e outras aves natalinasno mercado brasileiro, já que grande parte dos produtos destinados às festas de fim de ano já está pronta.

“O abastecimento para o Natal está assegurado no cenário atual. Também é fundamental esclarecer que Newcastle é uma questão de sanidade animal. Conforme o MAPA, o consumo de produtos avícolas submetidos à inspeção oficial permanece seguro, sem contraindicações para a população”, disse a ABPA.

Impactos econômicos da Newcastle

Um dia após a divulgação da investigação, o MAPA anunciou que algumas restrições temporárias foram impostas em alguns países ao Brasil. Alguns produtos tiveram exportações suspensas, entre eles estão:

Suspensão de importação provenientes de todo o Brasil (México):

Aves vivas;

Carne e miúdos de aves;

Ovos férteis;

Pintinhos de até três dias;

Aves canoras, ornamentais ou de rapina destinadas à comercialização;

Aves de companhia.

Suspensão das importações provenientes de Santa Catarina (China):

Carne de aves

Suspensão das importações provenientes de Santa Catarina (Chile)

Ovos férteis;

Ovos SPF;

Pintinhos de um dia;

Aves ornamentais;

Carne fresca de aves;

Ovos para consumo humano;

Produtos cárneos contendo carne fresca de aves

O MAPA não informou o impacto na balança comercial e na economia brasileira com a suspensão das exportações a esses países. Segundo a ABPA, também não há estimativas consolidadas de perdas em volumes ou valores.

De acordo com a associação, os efeitos dependem da duração e da abrangência das restrições, dos produtos envolvidos e das possibilidades de redirecionamento dos embarques, uma vez que há restrições de alcance nacional, estadual ou limitadas à área sob controle sanitário, além de condições específicas por produto.

“A ABPA mantém interlocução com o MAPA para apoiar as negociações com os países importadores. O redirecionamento de produtos para outros mercados também é uma alternativa para reduzir os impactos”, disse a associação.