BAHIA
Natal chega com pista de patinação e orquestra a Parque Shopping Bahia
Ingressos custam a partir de R$ 40
Com patinação no gelo, orquestra e neve, o Parque Shopping Bahia estreará o ‘Parque Encantado’ no dia 31 de outubro. A atração ficará disponível até o dia 6 de janeiro de 2027, com ingressos que custam a partir de R$ 40.
A inauguração da atração ocorre às 17h, na Praça de Eventos, no Piso L1, com um espetáculo que reúne patinadores no gelo, orquestra, neve de verdade e a chegada do Papai Noel.
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Quais são as atrações do Parque Encantado?
No Parque Encantado, o público poderá vivenciar experiências e atrações interativas. Entre as atrações que estarão disponíveis na temporada de Natal do Parque Shopping Bahia estão:
- Globo de Neve - Atração interativa disponível mediante a apresentação de R$ 50 em compras realizadas no shopping, com retirada de voucher no Piso L1.
- Pista de patinação no gelo - Com ingressos a partir de R$ 40, o parque traz para perto uma experiência que a maioria dos baianos só conheceu em viagem ou no cinema.
- Papai Noel - A atração, interpretada por Orlando Silva do Nascimento, aposentado de 75 anos, estará disponível de segunda a sábado, das 14h às 20h, e aos domingos, das 13h às 20h, durante novembro e dezembro.
- Cão Noel - Mike e Hugo, dois golden retrievers e cães terapeutas, recebem o público às sextas, sábados e domingos, das 17h às 20h, durante novembro e dezembro.
SERVIÇO
Parque Encantado — O Natal Ganha Vida no Gelo
- Período: 31 de outubro de 2026 a 6 de janeiro de 2027
- Local: Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas, BA
Espetáculo de inauguração:
- Data: 31 de outubro de 2026
- Horário: 17h
- Local: Praça de Eventos, Piso L1
Cenário e Globo de Neve:
- Outubro a Janeiro: Todos os dias, conforme funcionamento do shopping
Papai Noel
- Novembro e dezembro
- Segunda a Sábado: 14h às 20h
- Domingo: 13h às 20h
Cão Noel
- Novembro e dezembro
- Sexta, sábado e domingo: 17h às 20h