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BAHIA

Natal chega com pista de patinação e orquestra a Parque Shopping Bahia

Ingressos custam a partir de R$ 40

Agatha Victoria Reis
Por
Parque Shopping Bahia inaugura o Natal 2026
Parque Shopping Bahia inaugura o Natal 2026 - Foto: Parque Shopping Bahia / Divulgação

Com patinação no gelo, orquestra e neve, o Parque Shopping Bahia estreará o ‘Parque Encantado’ no dia 31 de outubro. A atração ficará disponível até o dia 6 de janeiro de 2027, com ingressos que custam a partir de R$ 40.

A inauguração da atração ocorre às 17h, na Praça de Eventos, no Piso L1, com um espetáculo que reúne patinadores no gelo, orquestra, neve de verdade e a chegada do Papai Noel.

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Quais são as atrações do Parque Encantado?

No Parque Encantado, o público poderá vivenciar experiências e atrações interativas. Entre as atrações que estarão disponíveis na temporada de Natal do Parque Shopping Bahia estão:

  • Globo de Neve - Atração interativa disponível mediante a apresentação de R$ 50 em compras realizadas no shopping, com retirada de voucher no Piso L1.
  • Pista de patinação no gelo - Com ingressos a partir de R$ 40, o parque traz para perto uma experiência que a maioria dos baianos só conheceu em viagem ou no cinema.
  • Papai Noel - A atração, interpretada por Orlando Silva do Nascimento, aposentado de 75 anos, estará disponível de segunda a sábado, das 14h às 20h, e aos domingos, das 13h às 20h, durante novembro e dezembro.
  • Cão Noel - Mike e Hugo, dois golden retrievers e cães terapeutas, recebem o público às sextas, sábados e domingos, das 17h às 20h, durante novembro e dezembro.

SERVIÇO

Parque Encantado — O Natal Ganha Vida no Gelo

  • Período: 31 de outubro de 2026 a 6 de janeiro de 2027
  • Local: Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas, BA

Espetáculo de inauguração:

  • Data: 31 de outubro de 2026
  • Horário: 17h
  • Local: Praça de Eventos, Piso L1

Cenário e Globo de Neve:

  • Outubro a Janeiro: Todos os dias, conforme funcionamento do shopping

Papai Noel

  • Novembro e dezembro
  • Segunda a Sábado: 14h às 20h
  • Domingo: 13h às 20h

Cão Noel

  • Novembro e dezembro
  • Sexta, sábado e domingo: 17h às 20h
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Bahia natal Parque Shopping Bahia

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