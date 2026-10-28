Detran divulga aprovados no CNH da Gente; veja como consultar agora

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O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) divulgou na terça-feira, 27, a lista de inscrições deferidas do programa CNH da Gente, que oferece 20 mil vagas para obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os candidatos podem consultar a relação no portal oficial do Governo da Bahia.

A publicação da lista de inscrições deferidas corresponde à uma etapa do processo seletivo. O resultado com os nomes dos candidatos selecionados está previsto para o dia 16 de novembro.

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Consulta e próximas etapas

Os candidatos devem acessar o portal ba.gov.br, consultar as informações do programa e acompanhar os prazos estabelecidos nos editais.

Após a publicação do resultado final no dia 16 de novembro, os candidatos selecionados terão 30 dias para realizar a abertura do serviço na unidade do Detran-BA vinculada ao endereço informado no momento da inscrição.

Programa oferece habilitação gratuita

O programa CNH da Gente tem como objetivo ampliar o acesso à habilitação, promover a inclusão social e contribuir para a inserção de pessoas de baixa renda no mercado de trabalho.

O Edital 002/2026 contempla 20 mil pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em diferentes regiões da Bahia.

Já o Edital 001/2026 disponibilizou 294 vagas para moradores da região de Vitória da Conquista, incluindo Anagé, Barra do Choça, Encruzilhada, Tremedal e Cândido Sales, no mês de setembro e também teve sua lista divulgada, no mesmo endereço eletrônico.

“A iniciativa é totalmente gratuita e integra as políticas do Governo da Bahia para ampliar o acesso à habilitação e às oportunidades de mobilidade e trabalho”, ressalta Max Passos, diretor-geral do Detran-BA.