Leilão do Detran na Bahia tem carros a partir de R$ 1 mil; confira

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) vai realizar três leilões para oferecer 1.010 lotes de veículos e sucatas. O primeiro acontece nesta sexta-feira, 9, e os outros acontecem nos dias 13 e 23 de outubro. Todos a partir das 9h, pela plataforma da Nordeste Leilões.

Entre os veículos anunciados estão um Ford EcoSport 2008 com lance mínimo de R$ 1 mil, um Fiat Cronos 2022 a partir de R$ 7.500 e uma motocicleta com oferta inicial de R$ 350.

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Os lances mínimos podem aumentar durante as disputas. Os compradores poderão parcelar o pagamento em até 12 vezes no cartão de crédito, conforme as condições aplicáveis a cada leilão.

Os lotes estão distribuídos por 12 municípios baianos. O primeiro leilão, em 9 de outubro, reúne 396 lotes nas seguintes cidades:

Brumado;

Eunápolis;

Jacobina;

Lauro de Freitas;

Paulo Afonso.

No dia 13, outros 297 serão oferecidos em:

Guanambi;

Juazeiro;

Porto Seguro.

A última disputa, marcada para 23 de outubro, terá 317 lotes em:

Feira de Santana;

Ilhéus;

Salvador;

Simões Filho.

Os interessados podem examinar os veículos nos pátios indicados nos editais. Para o leilão de 9 de outubro, a visitação terminou na quinta-feira, 8.

Já para a disputa de 23 de outubro, as visitas acontecem de 16 a 22, das 9h às 12h e das 14h às 17h. A inspeção é apenas visual, sem autorização para testes ou manuseio.

Polícia Civil identifica sites fraudulentos

Além de avaliar as condições dos veículos, quem pretende participar deve verificar a autenticidade dos sites de leilão. O alerta ganhou força após duas operações policiais realizadas em setembro contra grupos investigados por aplicar golpes com falsos leilões de veículos na internet.

Na Operação Arremate, deflagrada em 23 de setembro pela Polícia Civil do Ceará, foram identificados ao menos 13 sites fraudulentos que simulavam leilões em oito estados, incluindo a Bahia.

A ação, realizada com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, cumpriu cinco mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão. A Justiça também determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 2,6 milhões.

No dia seguinte, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou a Operação Lance Cego, também voltada ao combate a falsos leilões de veículos. Segundo as investigações, o grupo teria feito mais de 90 vítimas em diferentes estados, com prejuízo estimado em R$ 1 milhão. A operação cumpriu 15 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão em municípios de São Paulo.

Os golpes podem envolver páginas que reproduzem a identidade visual de órgãos públicos, imagens de veículos e informações de leilões reais. Para Arthur Ferreira Nunes, fundador da Nordeste Leilões, o principal cuidado é verificar a origem das informações antes de realizar qualquer pagamento.

“O primeiro cuidado é acessar o site oficial do órgão responsável, consultar o edital e conferir o endereço da plataforma autorizada. Os golpistas conseguem copiar leilões verdadeiros, com os mesmos veículos, fotos, datas e horários”, alertou o fundador.

Ele complementou: “Por isso, o comprador também deve desconfiar de contatos por WhatsApp, pedidos de pagamento antecipado fora das condições do edital e contas bancárias que não correspondam às instruções oficiais. Antes de transferir qualquer valor, é fundamental conferir quem vai receber o dinheiro”.

Blockchain ajuda a identificar adulterações em documentos de leilões

Para ampliar a segurança documental, a Nordeste Leilões utiliza tecnologia blockchain em parceria com a startup brasileira InspireIP. A solução permite registrar evidências digitais de editais, laudos, fotografias e outros arquivos relacionados a leilões, possibilitando verificar se houve alterações após a certificação.

Cada arquivo certificado recebe uma identificação criptográfica, que funciona como uma referência para futuras verificações. Se uma fotografia, um laudo ou um edital for modificado posteriormente, a alteração poderá ser detectada pela comparação com o registro original.

“Em um leilão, uma fotografia, um laudo ou uma informação do edital pode influenciar a decisão de compra. A blockchain permite verificar se aquele documento continua igual ao que foi registrado originalmente. Isso ajuda a identificar adulterações e dá mais transparência ao processo, porque cria um histórico que pode ser conferido”, explicou Caroline Nunes, advogada com atuação em blockchain e propriedade intelectual, fundadora e CEO da InspireIP.

A certificação permite verificar a integridade dos arquivos registrados, mas não substitui a conferência dos canais oficiais. Por isso, o comprador deve consultar o edital no portal do órgão responsável, confirmar o endereço da plataforma autorizada e seguir as instruções oficiais de pagamento.

Veículos conservados e sucatas têm regras diferentes

Os leilões incluem veículos conservados, que podem voltar a circular após os procedimentos de recuperação e regularização, e sucatas destinadas ao reaproveitamento de peças e componentes. Na disputa de 23 de outubro, dos 317 lotes anunciados, 196 são de veículos conservados e 121 de sucatas aproveitáveis.

Além disso, a classificação determina quem pode adquirir os lotes. Enquanto os veículos conservados podem ser adquiridos por pessoas físicas e jurídicas habilitadas, as sucatas são destinadas exclusivamente a empresas de desmontagem credenciadas e não podem voltar a circular.

O lance mínimo também não representa o custo total da compra. Além do valor alcançado na disputa, o arrematante deve considerar despesas com transporte, eventuais reparos e regularização documental. Os veículos são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, e os lotes podem ser alterados ou retirados antes do leilão.

Como participar dos leilões

Para participar, o interessado deve consultar o edital no portal oficial do Detran-BA e realizar o cadastro na plataforma Nordeste Leilões. É necessário enviar os documentos solicitados e aguardar a habilitação para oferecer lances.

As disputas acontecem exclusivamente pela internet. Após a arrematação, o comprador deve formalizar o pagamento no prazo de 72 horas, conforme os editais 20 e 22/2026.

A Nordeste Leilões oferece a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito, sujeito às condições aplicáveis. Esses editais também preveem taxa administrativa de 2% sobre o valor da arrematação.

As regras de pagamento e retirada de cada lote devem ser consultadas no respectivo edital.