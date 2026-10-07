Como saber se minha CNH vai ser bloqueada? Entenda regra do Detran

Siga o A TARDE no Google

Condutores devem ficar atentos a uma nova regra do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), referente a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 2026. O órgão informou que os motoristas que possuírem pendências ativas no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) terão a carteira bloqueada.

A mudança faz parte da integração entre os sistemas da Receita Federal e do Detran de diversos estados, que cruza as informações em tempo real e identifica inconsistências na documentação, suspendendo o requerimento em seguida.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A suspensão da carteira de motorista pode implicar infração gravíssima, conforme o CTB (Código de Trânsito Brasileiro). A penalidade implica em sete pontos na carteira e retenção do documento, além de uma multa de R$ 293,47.

Quais pendências invalidam o CPF?

Dentre os principais fatores que causam irregularidades do CPF estão questões cadastrais, fiscais ou judiciais. Os dados da Receita Federal costumam aparecer como incorretos ou incompletos, exigindo atualização do perfil de cadastro.

CPF “Pendente de Regularização”: costuma aparecer quando o condutor não realizou a entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) obrigatória nos últimos cinco anos

CPF “Suspenso” ou “Cancelado”: aviso referente a informações inconsistentes ou incompletas de cadastro, tais como nome, data de nascimento e nome da mãe ou do pai

O que deve ser feito para regularizar a situação?

Para identificar se seu CPF está dentro das condições legais exigidas pelo Detran, é necessário realizar uma consulta online no site do serviço oficial de consulta do CPF do estado onde reside, seja no portal e-CAC da Receita Federal ou no aplicativo do órgão.

Caso identifique um dos dois avisos citados acima, o condutor deve enviar as declarações em atraso ou atualizar os dados cadastrais junto ao Fisco. A atualização do CPF no sistema federal costuma levar um tempo médio de 24 a 72 horas.

Após aguardar a regularização, solicite o desbloqueio do processo de renovação da CNH pelo site ou em um posto do Detran mais próximo no seu estado.