AGRONEGÓCIO
Salvador recebe 8ª edição da e-Agro com programação gratuita; veja
Evento reúne tecnologia, inovação e compradores internacionais para impulsionar exportações baianas
A 8ª edição da e-Agro vai reunir produtores rurais, empresários, artesãos, representantes das cadeias produtivas do agronegócio e o público geral em um evento gratuito Centro de Convenções Salvador. Programação acontecerá entre 12 e 14 de novembro.
A feira vai unir inovação, tecnologia, sustentabilidade, conhecimento e oportunidades de negócios para o setor. Com o tema “O agora e o futuro do campo, no mesmo lugar”, ela é promovida pelo Sistema Faeb/Senar e pelo Sebrae e está na capital baiana a quatro anos consecutivos.
A programação da feira inclui palestras, oficinas, treinamentos e apresentações de empresas que atuam em diferentes áreas do agronegócio. Entre os participantes, estarão fornecedores de máquinas e equipamentos para beneficiamento da produção, agritechs, consultorias especializadas e empresas de insumos e tecnologias.
Além das atividades técnicas, o público terá acesso a rodadas de negócios e espaços dedicados à gastronomia, cultura e artesanato baiano. A proposta visa aproximar produtores, empresários, especialistas, instituições e consumidores, estimulando a troca de experiências e a criação de novas oportunidades para o setor.
Produtos e artesanato baiano ganham espaço na feira
Um dos ambientes da exposição será o Sebrae Origens, que reunirá 53 expositores com produtos que representam a diversidade dos territórios baianos. O espaço busca valorizar características regionais, conhecimentos tradicionais e diferenciais da produção local.
A programação também contará com o Artesanato Bahia Original, iniciativa que pretende ampliar a visibilidade do trabalho de artesãos do estado e aproximar a produção artesanal de novos mercados.
A abertura oficial da e-Agro está prevista para 12 de novembro, às 18h, na Plenária Principal do Centro de Convenções Salvador.
Fruticultura baiana busca novos mercados internacionais
A ampliação das oportunidades de exportação será um dos temas da edição. Para isso, a feira promoverá uma Rodada Internacional de Negócios, com a participação de 12 compradores estrangeiros selecionados por meio de curadoria.
Antes dos encontros comerciais, os representantes internacionais farão visitas técnicas a propriedades rurais do Vale do São Francisco. A agenda permitirá conhecer a capacidade produtiva da região, além da qualidade e das características da fruticultura baiana.
A iniciativa pretende fortalecer relações comerciais e apresentar os produtos do estado a novos mercados internacionais, ampliando as possibilidades de negócios para produtores locais.
A feira também terá dois espaços voltados às cadeias produtivas da fruticultura e da pecuária. As vilas temáticas reunirão empresas, instituições e representantes dos segmentos, com exposição de produtos, tecnologias e soluções para o campo.
Na sexta-feira, 13, os ambientes terão uma programação técnica especial, com discussões sobre:
- Tendências dos setores;
- Principais desafios enfrentados pelas cadeias produtivas;
- Oportunidades de desenvolvimento;
- Tecnologias e soluções para o agronegócio.
A expectativa é que os encontros favoreçam a circulação de conhecimento, a formação de parcerias e o desenvolvimento de iniciativas capazes de ampliar a competitividade do agronegócio baiano.
Para o diretor-superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, a e-Agro amplia o acesso dos pequenos negócios rurais às novidades do setor. “O campo está cada vez mais conectado à inovação, ao conhecimento e às novas oportunidades de mercado. A e-Agro aproxima essas soluções de quem produz e empreende, especialmente dos pequenos negócios, O evento gera ainda um espaço para a sociedade vivenciar o potencial produtivo e a qualidade do agro baiano”, destaca.
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O presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda destacou que a e-Agro é uma oportunidade de mostrar a força, a diversidade e o potencial transformador do agronegócio baiano. “A e-Agro é um convite para que toda a sociedade se aproxime do campo e conheça a dimensão do trabalho realizado por milhares de produtores rurais que movimentam a economia, geram empregos e levam alimento à mesa dos brasileiros", destaca.
Serviço
- O que: 8ª edição da e-Agro
- Quando: 12 a 14 de novembro de 2026
- Onde: Centro de Convenções Salvador
- Horários: quinta e sexta-feira, das 13h às 22h; sábado, das 11h às 20h
- Abertura oficial: 12 de novembro, às 18h, na Plenária Principal
- Inscrições gratuitas: https://eagrodigital.com.br/