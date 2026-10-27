MANDANDO FOGUETE
Eduardo ironiza suposta fuga de Flávio Bolsonaro e cita Elon Musk
Ex-deputado negou que o irmão tenha deixado o Brasil
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ironizou, nesta terça-feira, 27, a reportagem do site argentino Infobae que noticiou uma suposta saída de seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), do Brasil rumo aos Estados Unidos.
A publicação afirmava que o parlamentar teria atravessado a fronteira com a Argentina para embarcar em um voo privado.
Questionado por WhatsApp sobre a veracidade da informação, segundo o UOL, Eduardo respondeu: “Sim. E é o Elon Musk que está mandando um foguete, citrando o dono da plataforma X (antigo Twitter). Em seguida, reforçou a negativa: “Óbvio que é mentira”.
Declaração sobre saída do país foi citada em decisão judicial
Na última sexta-feira, 23, Eduardo havia declarado que o irmão deveria deixar o Brasil caso perdesse a eleição presidencial, resultado confirmado no domingo, 25, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A declaração foi citada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão relacionada à entrega dos passaportes de Flávio à Polícia Federal (PF). O senador afirmou que se sentia “intimidado” pela medida e declarou que cumpriria a determinação judicial.
O episódio ocorreu após Flávio visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado, entre outras condenações.
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Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos
Eduardo mora nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. De lá, articulou uma campanha em defesa de medidas do governo de Donald Trump contra o Brasil, com o objetivo declarado de pressionar por uma anistia ao pai.
Entre as medidas adotadas por Washington estiveram tarifas sobre produtos brasileiros, restrições de vistos a autoridades e a aplicação de sanções previstas na Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes.
Porém, Eduardo acabou sendo condenado pelo STF por coação no curso do processo. A família Bolsonaro afirma ser alvo de lawfare — uso estratégico e distorcido das leis, dos tribunais e dos procedimentos jurídicos como arma para perseguir, deslegitimar, silenciar ou destruir um adversário político, econômico ou social — e de ativismo judicial, enquanto Eduardo se apresenta como um “dissidente político em exílio”.
Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil? Site cita viagem à Argentina
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria deixado o Brasil na noite de segunda-feira, 26, com destino à Argentina, de onde seguiria para os Estados Unidos em um voo privado. A informação foi publicada nesta terça-feira, 27, pelo site argentino Infobae.
Segundo o portal, Flávio teria cruzado a fronteira usando o documento nacional de identidade e embarcado em Puerto Iguazú, na província de Misiones. A decolagem estava prevista para as 2h desta terça-feira, no horário local.