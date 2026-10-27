Eduardo ironiza suposta fuga de Flávio Bolsonaro e cita Elon Musk

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O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ironizou, nesta terça-feira, 27, a reportagem do site argentino Infobae que noticiou uma suposta saída de seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), do Brasil rumo aos Estados Unidos.

A publicação afirmava que o parlamentar teria atravessado a fronteira com a Argentina para embarcar em um voo privado.

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Questionado por WhatsApp sobre a veracidade da informação, segundo o UOL, Eduardo respondeu: “Sim. E é o Elon Musk que está mandando um foguete, citrando o dono da plataforma X (antigo Twitter). Em seguida, reforçou a negativa: “Óbvio que é mentira”.

Declaração sobre saída do país foi citada em decisão judicial

Na última sexta-feira, 23, Eduardo havia declarado que o irmão deveria deixar o Brasil caso perdesse a eleição presidencial, resultado confirmado no domingo, 25, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A declaração foi citada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão relacionada à entrega dos passaportes de Flávio à Polícia Federal (PF). O senador afirmou que se sentia “intimidado” pela medida e declarou que cumpriria a determinação judicial.

O episódio ocorreu após Flávio visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado, entre outras condenações.

Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos

Eduardo mora nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025. De lá, articulou uma campanha em defesa de medidas do governo de Donald Trump contra o Brasil, com o objetivo declarado de pressionar por uma anistia ao pai.

Entre as medidas adotadas por Washington estiveram tarifas sobre produtos brasileiros, restrições de vistos a autoridades e a aplicação de sanções previstas na Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes.

Porém, Eduardo acabou sendo condenado pelo STF por coação no curso do processo. A família Bolsonaro afirma ser alvo de lawfare — uso estratégico e distorcido das leis, dos tribunais e dos procedimentos jurídicos como arma para perseguir, deslegitimar, silenciar ou destruir um adversário político, econômico ou social — e de ativismo judicial, enquanto Eduardo se apresenta como um “dissidente político em exílio”.

Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil? Site cita viagem à Argentina

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria deixado o Brasil na noite de segunda-feira, 26, com destino à Argentina, de onde seguiria para os Estados Unidos em um voo privado. A informação foi publicada nesta terça-feira, 27, pelo site argentino Infobae.

Segundo o portal, Flávio teria cruzado a fronteira usando o documento nacional de identidade e embarcado em Puerto Iguazú, na província de Misiones. A decolagem estava prevista para as 2h desta terça-feira, no horário local.

