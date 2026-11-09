Lula viaja para a Turquia na 1ª viagem internacional após reeleição

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) partiu, nesta segunda-feira, 9, para a Turquia, onde participará da COP31 em Antália antes de comparecer à cúpula da Asean nas Filipinas, na primeira viagem internacional após sua reeleição há duas semanas.

O presidente, de 81 anos, foi eleito para um segundo mandato não consecutivo ao derrotar no turno o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que venceu o primeiro.

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Em sua comitiva, destaca-se a presença do deputado federal André Janones (Rede-MG), que, embora não ocupe nenhuma carga no governo, desempenhou um papel preponderante na virada ao orquestrar uma mobilização em massa nas redes sociais.

O deputado é o “general” do “Exército de Lula”, um canal no WhatsApp que conta com mais de 10 milhões de inscritos.

“Na Turquia, vamos mostrar ao mundo como o Brasil está dando exemplo de preservação ambiental e na transição energética”, disse Lula nesta segunda-feira em uma mensagem no Instagram.

Em 2025, o Brasil sediou a reunião anual da ONU sobre o clima na cidade amazônica de Belém.

A presidência brasileira da COP30 lançou, então, a ideia de uma "rota" mundial e voluntária para uma saída progressiva do carvão, do petróleo e do gás, apresentada na semana passada.

Na quarta-feira, Lula fez um discurso na abertura da reunião de chefes de Estado e de governo.

Lula se apresenta como um dos líderes mundiais na luta contra o aquecimento global e ostenta uma forte redução do desmatamento na Amazônia nos últimos anos.

No entanto, os ambientalistas criticam o seu apoio a vastos projectos de exploração de petróleo.

Isso “não inviabiliza o papel do Brasil como mediador” climático, disse à AFP o ministro brasileiro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.

Segundo o ministro, o Brasil está entre os "países em desenvolvimento que buscam conciliar a transição energética com suas fontes de receita".

Na Turquia, Lula deverá se reunir com o presidente do país convidado, Recep Tayyip Erdogan.

Na quinta-feira, ele partirá para Manila, onde participará, no fim da semana, da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Lá, apresentará seu homólogo americano, Donald Trump, em um contexto de relações tensas entre Washington e Brasília.

Após as eleições, o presidente dos Estados Unidos denunciou que estas foram "fraudadas" e concedeu uma vista a Flávio, que fugiu para o país dias depois.

No entanto, Trump afirma que se dá bem com Lula.

Em dezembro, Lula também participará da cúpula do Mercosul, no Uruguai, e do G20, nos Estados Unidos.