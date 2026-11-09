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REFORÇO

Lula marca data decisiva para criar o Ministério da Segurança Pública

Nova pasta deve concentrar todas as forças de segurança

Gabriela Araújo
Por
Discussão do novo ministério já foi iniciada pelo presidente Lula (PT)
Discussão do novo ministério já foi iniciada pelo presidente Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

A implantação do novo Ministério da Segurança Pública, promessa de campanha do presidente Lula (PT), será discutido após o retorno do chefe do Executivo à Turquia e às Filipinas, no próximo dia 16 de novembro.

A discussão sobre a nova pasta vem sendo tratada entre os ministros da Justiça, Wellington Lima, e a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.

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Antes de embarcar para missão internacional, o chefe do Executivo havia começado a tratar sobre a nova estrutura da pasta e pediu uma série de estudos técnicos sobre o impacto orçamentário, de acordo com informações do jornal O Globo.

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Entre os assuntos debatidos durante o encontro entre Lula, Wellington Lima e Miriam Belchior estão:

  • como funcionaria a separação da área de segurança pública do atual Ministério da Justiça;
  • a estrutura física e orçamentária.

Novo Ministério da Segurança Pública concentrará forças de segurança

A nova pasta deverá aglutinar os órgãos que hoje está sob a alçada do Ministério da Justiça. Entre eles estão:

  • Polícia Federal;
  • Polícia Rodoviária Federal;
  • Polícia Penal Federal;
  • Força Nacional;
  • Secretaria Nacional de Segurança Pública;
  • Secretaria Nacional de Políticas Penais;
  • Secretaria Nacional de Política sobre Drogas.

A criação do ministério ganhou força após a aprovação da Proposta de Emenda à Constitução (PEC) da Segurança Pública no Senado, na última terça-feira, 3. Inicialmente, a pasta terá as seguintes prioridades:

  • o combate ao crime organizado e ao feminicídio;
  • a redução dos roubos de celulares.

Rui Costa ganha força para assumir Ministério da Segurança Pública

O senador eleito Rui Costa (PT) passou a figurar entre os nomes cotados para assumir o futuro Ministério da Segurança Pública no governo Luiz Inácio Lula (PT).

A inclusão do ex-ministro-chefe da Casa Civil nas articulações do Palácio do Planalto foi veiculada pelo jornal Folha de S.Paulo. O Globo, contudo, negou que há discussão sobre o nome que comandará a pasta.

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Lula Ministério da Segurança Pública

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