Lula marca data decisiva para criar o Ministério da Segurança Pública

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A implantação do novo Ministério da Segurança Pública, promessa de campanha do presidente Lula (PT), será discutido após o retorno do chefe do Executivo à Turquia e às Filipinas, no próximo dia 16 de novembro.

A discussão sobre a nova pasta vem sendo tratada entre os ministros da Justiça, Wellington Lima, e a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.

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Antes de embarcar para missão internacional, o chefe do Executivo havia começado a tratar sobre a nova estrutura da pasta e pediu uma série de estudos técnicos sobre o impacto orçamentário, de acordo com informações do jornal O Globo.

Entre os assuntos debatidos durante o encontro entre Lula, Wellington Lima e Miriam Belchior estão:

como funcionaria a separação da área de segurança pública do atual Ministério da Justiça;

a estrutura física e orçamentária.

Novo Ministério da Segurança Pública concentrará forças de segurança

A nova pasta deverá aglutinar os órgãos que hoje está sob a alçada do Ministério da Justiça. Entre eles estão:

Polícia Federal;

Polícia Rodoviária Federal;

Polícia Penal Federal;

Força Nacional;

Secretaria Nacional de Segurança Pública;

Secretaria Nacional de Políticas Penais;

Secretaria Nacional de Política sobre Drogas.

A criação do ministério ganhou força após a aprovação da Proposta de Emenda à Constitução (PEC) da Segurança Pública no Senado, na última terça-feira, 3. Inicialmente, a pasta terá as seguintes prioridades:

o combate ao crime organizado e ao feminicídio;

a redução dos roubos de celulares.

Rui Costa ganha força para assumir Ministério da Segurança Pública

O senador eleito Rui Costa (PT) passou a figurar entre os nomes cotados para assumir o futuro Ministério da Segurança Pública no governo Luiz Inácio Lula (PT).

A inclusão do ex-ministro-chefe da Casa Civil nas articulações do Palácio do Planalto foi veiculada pelo jornal Folha de S.Paulo. O Globo, contudo, negou que há discussão sobre o nome que comandará a pasta.